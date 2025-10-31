 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Иккинг и Наруто встретились на специальной иллюстрации к фильму «Как приручить дракона» В постапокалиптической Америке Фамке Янссен исполнит роль ведущего политика На мороз! Глава Remedy покидает компанию на фоне слабых продаж FBC: Firebreak Грудастая киборг-героиня, говорящий дельфин и унитаз-телепорт: анонс комикса Sugar Bomb: Portal Potty Я — орёл! Перезапуск «Клиники» обзавелось первым фото Джей-Ди и Тёрка и датой выхода
25
СЕРИАЛЫ
6 700

Возвращение не удалось: четвёртый сезон «Ведьмака» получил самые низкие оценки критиков и зрителей

Источник: Netflix

Спустя два года сериал «Ведьмак» вернулся на Netflix с продолжением. 30 октября на стриминговом сервисе появился четвёртый сезон фэнтези, созданного по мотивам книжного цикла Анджея Сапковского. Некоторые критики и зрители уже выставили оценки продолжению, и сейчас четвёртый сезон является самым низко оценённым из всех.

Так, на сайте Rotten Tomatoes первый сезон имеет рейтинг одобрения критиков 68%, второй — 95%, третий — 79%, а четвёртый — 56%. Но на продолжение пока написано и меньше всего рецензий — только 18. Рейтинг от зрителей ещё хуже. Если у первого сезона зрительская оценка составляет 88%, у второго — 54%, у третьего — 20%, то у четвёртого она опустилась до 17%.

На сайте IMDb вышедшие вчера эпизоды имеют зрительские оценки в диапазоне от 4.7 до 3.0 из 10. Это худшие оценки для серий «Ведьмака» за одним единственным исключением. Только седьмой эпизод третьего сезона (Out of the Fire, Into the Frying Pan) имеет оценку 4.3, попадающую в тот же диапазон. Но и тут нужно отметить, что свежие серии фэнтези пока оценило мало пользователей IMDb.

В четвёртом и пятом сезонах «Ведьмака» Геральта сыграл Лиам Хемсворт, который заменил в главной роли Генри Кавилла, покинувшего сериал. Съёмки пятого завершились за месяц до премьеры четвёртого. Он же станет последним сезоном для шоу, но когда выйдет, пока неизвестно.

30 октября на Netflix также появился полнометражный спин-офф «Крысы: Ведьмак. Истории». Дольф Лундгрен сыграл в нём ведьмака Брегена. На Rotten Tomatoes у него пока нет оценок. А на IMDb рейтинг проекта от первых зрителей составляет 4.7 из 10.

ВедьмакNetflix
