Братья Винчестеры выходят на охоту в первом выпуске комикса «Сверхъестественное»

«Сверхъестественное», как известно, не задушишь, не убьёшь. Поэтому братья Винчестеры снова вернулись, чтобы охотиться на нечисть и спасать людей в первом выпуске одноимённой серии комиксов Dynamite Entertainment. 29 октября Supernatural #1 появился на прилавках и в сети.

События разворачиваются между первым и вторым сезонами оригинального сериала. Братья расследуют волну загадочных пожаров в разрушающемся городе, где взрыв на фабрике Windler Industries приводит Сэма и Дина к раскрытию тайны, связанной с сотрудниками компании. За содержание ответственны Грег Пак, сценарист «Планеты Халк», и Эдер Мессиас, художник «Человека-паука: Последняя охота».

Это не первый раз, когда знаменитые охотники на монстров въезжают на своей «Детке» на страницы комиксов. Оглянемся назад: в разные годы с 2007 уже выходили Supernatural: Origins про Джона Винчестера, Supernatural: Rising Son про детство Дина, а также Supernatural: Beginning's End и Supernatural: Caledonia про недолгую отдельную жизнь Сэма. Все издания являются официальным каноном, между прочим.

Второй выпуск обещает нечто повеселее обугленных тел: Сэм и Дин хотят подзаработать деньжат на ставках в казино. Там младший братец знакомится с таинственной женщиной, которая оказывается сиреной. Вечер быстро перестаёт быть томным, и Винчестерам нужно срочно решать, доверять ли этому симпатичному монстру.

Третий выпуск привнесёт в серию немножечко нежити. Винчестеры отправятся в Массачусетс, где объединятся с группой ролевиков, переживших паранормальное нападение. О последующих выпусках пока ничего не известно, но каждый из них точно будет придерживаться той же схемы — «монстр недели».

А чтоб вы не забывали, как на самом деле выглядят Сэм и Дин Винчестеры, оригинальные вариантные обложки от Клейтона Крейна, Дэвида Казенса и Эдера Мессиаса в каждом выпуске «Сверхъестественного» дополняют фотообложкой с исполнителями главных ролей в телесериале — Дженсеном Эклзом и Джаредом Падалеки.