 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Подозрительный Крис Хемсворт на первых кадрах криминального триллера «Преступление 101» Мордобой по дисишному: анонс грандиозного турнира между героями и злодеями DC Халк крушить: анонс комикса, где зелёный бугай будет уничтожать вообще всё и вся Сэм Рэйми и сценаристы «Фредди против Джейсона» переделают древний ужастик с Энтони Хопкинсом Дата выхода и геймплей Mount & Blade II: Bannerlord — War Sails
• • •
 
1
СЕРИАЛЫ
КОМИКСЫ
1 851

Братья Винчестеры выходят на охоту в первом выпуске комикса «Сверхъестественное»

Источник: Dynamite Entertainment

«Сверхъестественное», как известно, не задушишь, не убьёшь. Поэтому братья Винчестеры снова вернулись, чтобы охотиться на нечисть и спасать людей в первом выпуске одноимённой серии комиксов Dynamite Entertainment. 29 октября Supernatural #1 появился на прилавках и в сети.

События разворачиваются между первым и вторым сезонами оригинального сериала. Братья расследуют волну загадочных пожаров в разрушающемся городе, где взрыв на фабрике Windler Industries приводит Сэма и Дина к раскрытию тайны, связанной с сотрудниками компании. За содержание ответственны Грег Пак, сценарист «Планеты Халк», и Эдер Мессиас, художник «Человека-паука: Последняя охота».

Это не первый раз, когда знаменитые охотники на монстров въезжают на своей «Детке» на страницы комиксов. Оглянемся назад: в разные годы с 2007 уже выходили Supernatural: Origins про Джона Винчестера, Supernatural: Rising Son про детство Дина, а также Supernatural: Beginning's End и Supernatural: Caledonia про недолгую отдельную жизнь Сэма. Все издания являются официальным каноном, между прочим.

Второй выпуск обещает нечто повеселее обугленных тел: Сэм и Дин хотят подзаработать деньжат на ставках в казино. Там младший братец знакомится с таинственной женщиной, которая оказывается сиреной. Вечер быстро перестаёт быть томным, и Винчестерам нужно срочно решать, доверять ли этому симпатичному монстру.

Третий выпуск привнесёт в серию немножечко нежити. Винчестеры отправятся в Массачусетс, где объединятся с группой ролевиков, переживших паранормальное нападение. О последующих выпусках пока ничего не известно, но каждый из них точно будет придерживаться той же схемы — «монстр недели».

А чтоб вы не забывали, как на самом деле выглядят Сэм и Дин Винчестеры, оригинальные вариантные обложки от Клейтона Крейна, Дэвида Казенса и Эдера Мессиаса в каждом выпуске «Сверхъестественного» дополняют фотообложкой с исполнителями главных ролей в телесериале — Дженсеном Эклзом и Джаредом Падалеки.

Теги
СверхъестественноеДжаред ПадалекиДженсен Эклз
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

+«Сверхъестественное» снова возвращается! Теперь спасать людей, охотиться на нечисть будут в виде комикса 9«Сверхъестественное» возвращается! В финале «Пацанов»

Тоже интересно

18«Союзмультфильм» объявил о завершении съёмок сказки «Умка» с Мариной Кравец и Павлом Прилучным 29Тырим Силой вкусняхи и раздалбываем остатки Империи в трейлере фильма «Мандалорец и Грогу» 2Создатель «Неуязвимого» подразнил появлением нового персонажа в комиксных и успешных «Трансформерах» 0Весной 2026 года начнётся финальная часть манги «Ультрамен», по которой сняли аниме для Netflix 2Полный апокалипсис: мощнейший Карназилла добьёт вселенную Marvel в финале монструозного кроссовера

Далее на КГ

2
«Игра в кальмара» встретит «Пять ночей с Фредди» в фильме по хоррор-игре Finding Frankie
 0
Конец игры начнётся в космосе: появилось описание спецвыпуска к финалу Ultimate-вселенной Marvel
 29
Тейлор Шеридан и Питер Берг — два суровых мастера военного жанра — экранизируют Call of Duty
 0
Второй выпуск серии Planet Death получил новые страницы
 1
Ноль кадров в секунду. Выпуск 602: It's fucking blyad
 3
Вселенная «Русов против Ящеров» расширится комиксом «Казахи против Динозавров»
 2
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 697: «Дом динамита», «Глазами пса», фильм про Бена Соло, недорогая бондиана, «Супруги Роуз»
 11
Представлен новый отрывок из фантастического боевика «Хищник: Планета смерти»
 3
Второй сезон «Уэнсдэй» стал четвёртым по популярности англоязычным сериалом Netflix
 22
Музыкальная сказка «Алиса в Стране Чудес» получила новый трейлер после премьеры в кино
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Продолжение иронического детектива «Подслушано в Рыбинске» получило первый тизер
 
Аниме У аниме «Девушка напрокат» будет пятый сезон
 
Аниме Главный трейлер аниме «Бесклассовый герой: Да мне всё равно не нужны эти ваши навыки» раскрыл дату премьеры сериала
 
Новый Ведьмак Лиам Хемсворт целый год не заходил в интернет и социальные сети, чтобы не расстраиваться
 
Убийственный комикс «Изысканные трупы» бьёт рекорды продаж
 
Кино Мадс Миккельсен в компании ИИ улетает выживать в эмоционально сложной космической одиссее
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 697: «Дом динамита», «Глазами пса», фильм про Бена Соло, недорогая бондиана, «Супруги Роуз»
 
1ЕВА – 657: На странном горизонте
 
1Телеовощи – 623: Мадам с шахтой
 
1Ноль кадров в секунду – 602: It's fucking blyad
 
10Лазер-шоу «Три дебила» – 696: «Трон: Арес», убытки студии Disney, ужастик про обезьяну, «Большое смелое красивое путешествие»
 
5ЕВА – 656: Смена формата
 
0Телеовощи – 622: Побольше ДНК
 
3Ноль кадров в секунду – 601: Игра для депрессий
 
41Лазер-шоу «Три дебила» – 695: «Август», провал «Трона: Арес», «Тот самый», «Девушка из каюты №10», «Пойман с поличным»
 
4ЕВА – 655: Мир без сосков
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru