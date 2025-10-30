Второй сезон «Уэнсдэй» стал четвёртым по популярности англоязычным сериалом Netflix

Второй сезон «Уэнсдэй» поднялся на четвёртое место в списке самых популярных англоязычных сериалов стримингового сервиса Netflix. Продолжение «Уэнсдэй» получило уже 115,7 млн просмотров. Чтобы подняться на третье место, ему нужно обойти четвёртый сезон «Очень странных дел», набравший 140,7 млн просмотров. Сможет ли второй сезон проекта с Дженной Ортегой в главной роли забраться выше в топе, станет известно позднее.

Премьера «Уэнсдэй» состоялась 23 ноября 2022 года. Первый сезон шоу набрал 252,1 млн просмотров и стал самым популярным англоязычным сериалом в истории Netflix. Он также оказался вторым по популярности сериалом площадки из всех, уступая только первому сезону корейского шоу «Игра в кальмара», получившего 265,2 млн просмотров.

Продолжение вышло в нынешнем году в двух частях (в августе и сентябре). «Уэнсдэй» заранее продлили на третий сезон. А кроме того, в разработке находится спин-офф, посвящённый дяде Фестеру.