 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Oткpытиe oтeчecтвeннoгo кинoпpoкaтa нaмeтили нa cepeдинy июля Грядущий выпуск перезапущенного Witchblade обещает дать новый костюм главной героине Создатель «Неуязвимого» подразнил появлением нового персонажа в комиксных и успешных «Трансформерах» Идут съёмки постапокалиптического сериала «Вегетация» по роману автора «Пищеблока» (фото) Дата выхода и геймплей Mount & Blade II: Bannerlord — War Sails
• • •
 
3
СЕРИАЛЫ
5 301

Второй сезон «Уэнсдэй» стал четвёртым по популярности англоязычным сериалом Netflix

Источник: Netflix

Второй сезон «Уэнсдэй» поднялся на четвёртое место в списке самых популярных англоязычных сериалов стримингового сервиса Netflix. Продолжение «Уэнсдэй» получило уже 115,7 млн просмотров. Чтобы подняться на третье место, ему нужно обойти четвёртый сезон «Очень странных дел», набравший 140,7 млн просмотров. Сможет ли второй сезон проекта с Дженной Ортегой в главной роли забраться выше в топе, станет известно позднее.

Премьера «Уэнсдэй» состоялась 23 ноября 2022 года. Первый сезон шоу набрал 252,1 млн просмотров и стал самым популярным англоязычным сериалом в истории Netflix. Он также оказался вторым по популярности сериалом площадки из всех, уступая только первому сезону корейского шоу «Игра в кальмара», получившего 265,2 млн просмотров.

Продолжение вышло в нынешнем году в двух частях (в августе и сентябре). «Уэнсдэй» заранее продлили на третий сезон. А кроме того, в разработке находится спин-офф, посвящённый дяде Фестеру.

Теги
УэнсдэйNetflix
Комментарии (3)

Ещё на эту тему

1Второй сезон «Уэнсдэй» обошёл «Ход королевы» и «Бриджертонов» в топе самых популярных англоязычных сериалов Netflix 7Одиннадцатая и демогоргон: новые кадры из финального сезона «Очень странных дел» 1Загадки, смертельные опасности и огромные деньги: в работе сериал по книжному циклу «Игры наследников» 8Продюсер второго сезона «Уэнсдэй» работает над сериалом «Четвёртое крыло» про всадников драконов 6Пираты на снежном острове Драм: свежие кадры второго сезона экранизации манги «Ван-Пис»

Тоже интересно

1Сценарист перезапущенного «Бэтмена» раскрыл свой подход к написанию историй о знаменитом супергерое 15Сильная Блейк Лайвли окажется на необитаемом острове с бесполезным мужиком 10Правление великого Сильвестра Сталлоне: сериал «Король Талсы» хотят продлить до шести сезонов 0Рецензия и отзывы на фильм «Выход 8» 18В работе мультфильм по пьесе Антона Чехова «Чайка» в стилистике аниме

Далее на КГ

22
Музыкальная сказка «Алиса в Стране Чудес» получила новый трейлер после премьеры в кино
 23
Трейлер «Крика 7» опять заставляет Сидни Прескотт бегать от Гоустфэйса
 1
«Teлeoвoщи» — пpямaя тpaнcляция
 31
Финальный трейлер пятого сезона «Очень странных дел» уходит в полный эпик
 18
Трамп дотянулся: излишняя воукнутость «Доктора Кто» не прижилась в современной Америке
 13
Страшная мстя Дага Лаймана студии Amazon: режиссёр снимет свой «Дом у дороги 2» без Джилленхола и Батисты
 13
«Внутренний зверь» Рассела Кроу рвётся на свободу в драме про смешанные боевые искусства (фото)
 18
Идут съёмки музыкальной сказки «Щекотун» от художника-постановщика «Летучего корабля»
 0
«Абсолютный» Флэш на всех парах прибежит на встречу с неизвестным героем в новом сюжете своей соло-серии
 17
Шестой совместный: Гай Ричи и Джейсон Стэйтем погрузятся в лондонский мир секса, разводок, наркотиков и грязных денег
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино «Горец» Генри Кавилла не сможет обойтись без бессмертного африканца Джимона Хонсу
 
Люси и Гуль в дороге: новый кадр из второго сезона Fallout
 
Кино Звезду «Ричера» Алана Ричсона ждёт роль в киновселенной Джеймса Ганна, но это не Бэтмен
 
Игры Геймплей из теней в Styx: Blades of Greed
 
Кино Всемирно любимые Муми-тролли получат первую голливудскую адаптацию от создателя «Вселенной Стивена».
 
Убийственный комикс «Изысканные трупы» бьёт рекорды продаж
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 697: «Дом динамита», «Глазами пса», фильм про Бена Соло, недорогая бондиана, «Супруги Роуз»
 
1ЕВА – 657: На странном горизонте
 
1Телеовощи – 623: Мадам с шахтой
 
1Ноль кадров в секунду – 602: It's fucking blyad
 
10Лазер-шоу «Три дебила» – 696: «Трон: Арес», убытки студии Disney, ужастик про обезьяну, «Большое смелое красивое путешествие»
 
5ЕВА – 656: Смена формата
 
0Телеовощи – 622: Побольше ДНК
 
3Ноль кадров в секунду – 601: Игра для депрессий
 
41Лазер-шоу «Три дебила» – 695: «Август», провал «Трона: Арес», «Тот самый», «Девушка из каюты №10», «Пойман с поличным»
 
4ЕВА – 655: Мир без сосков
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru