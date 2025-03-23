Неделя сериалов на КГ — главные новости 17–23 марта

Ксеноморф истребляет команду корабля в отрывке сериала «Чужой: Земля». Приземляться будет своими силами.

Первый взгляд на Супергёрл Милли Олкок в сериале «Сирены» от Netflix. С ней Джулианна Мур и Мэган Фэйхи.

Рэмбо против Т-1000: Роберт Патрик сыграет злодея в «Короле Талсы». С таким плохим парнем не забалуешь.

Анонсирован третий сезон «Разделения» — самого просматриваемого сериала Apple TV+. Шоу вернётся с новыми сериями.

Звёздочка «Сёгуна» Анна Саваи на съёмках второго сезона «„Монарха“: Наследия монстров» (фото). Продолжение не заставит себя долго ждать.