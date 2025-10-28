 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Новый «Ледниковый период» достигнет «Точки кипения» зимой 2027 года DC всё-таки опубликует скандальный комикс про Болотную Тварь Серия Rook: Exodus вернётся этой осенью с новым сюжетом Галлюцинации, роботы и дата выхода в новом трейлере Call of Duty: Black Ops 7 Новый дьявол-хранитель: встречайте «ультимативного» Сорвиголову
• • •
 
СЕРИАЛЫ
172

До премьеры онлайн первые серии второго сезона «Волшебного участка» выйдут в кинотеатрах

Источник: Okko

В ноябре сериал «Волшебный участок» вернётся с новыми эпизодами. Спустя два года после выхода первого сезона стартует второй. Премьера продолжения состоится в онлайн-кинотеатре Okko 6 ноября. Но ещё до этого две первые серии второго сезона покажут в кинотеатрах. Об этом вчера сообщил видеосервис на официальной странице во «ВКонтакте».

С 1 по 4 ноября две первые серии «ВОЛШЕБНОГО УЧАСТКА 2» покажут в кинотеатрах! Раньше официальной премьеры в Okko.

Посмотреть сериал на большом экране можно в 27 городах России. Показы пройдут в кинотеатрах объединённой сети «Синема Парк» и «Формула кино» — билеты доступны уже сейчас.

Первыми увидеть новый сезон смогут жители Санкт-Петербурга, Белгорода, Волгограда, Вологды, Воронежа, Ижевска, Калининграда, Коврова, Красноярска, Краснодара, Набережных Челнов, Нижнего Новгорода, Новокузнецка, Новосибирска, Перми, Рязани, Самары, Саратова, Сочи, Сургута, Ставрополя, Сыктывкара, Тулы, Тюмени, Ульяновска, Уфы и Челябинска.

Цитата из пресс-релиза

Снял второй сезон режиссёр первого Степан Гордеев. Роль Лёхи повторил Николай Наумов. Также в новых эпизодах сыграли Андрей Добровольский, Алексей Золотовицкий, Дарья Мельникова, Мария Смольникова, Ева Смирнова, Илья Соболев, Алексей Кирсанов, Гоша Куценко, Антон Лапенко, Филипп Янковский, Роза Хайрулина, Евгений Ткачук, Анна Уколова, Валентина Мазунина, Анна Семенович и другие.

Действие продолжения развернётся в Санкт-Петербурге, где команда будет решать проблемы с местными сказочными.

Ранее Okko представил новые кадры из грядущего сезона.

Теги
Волшебный участокOkko
Комментарии

Ещё на эту тему

11Идут съёмки комедийного сериала «Пора на завод» 6Третий сезон «Вампиров средней полосы» обзавёлся постером со всеми главными героями 3Третий сезон драмеди «Терапия» с Джейсоном Сигелом и Харрисоном Фордом получил дату премьеры на Apple TV

Тоже интересно

5Веселье бьёт ключом на съёмках второго сезона сериала «Ван-Пис» (видео) 3«Пункт назначения 7» хотят отдать «молодому Эдгару Райту» из Бельгии 11Элай Рот снял очередной убойный фейковый трейлер ужастика «Пианист-убийца» 0Рецензия и отзывы на фильм «28 лет спустя» 0КГ играет: Armies of Exigo, часть 2

Далее на КГ

3
Огромный ствол Кейт Бекинсейл на первом кадре боевика «Дикая кошка»
 1
Сказку «Горыныч» посмотрели более 1 млн зрителей
 0
Новые сериалы недели: «Ведьмак» с Лиамом Хемсвортом и «Робин Гуд» с Шоном Бином
 0
Убийственный комикс «Изысканные трупы» бьёт рекорды продаж
 5
Наталию Орейро на новый год загадывали? Звезда «Дикого ангела» в отечественной комедии «Письмо Деду Морозу»
 0
Художник Absolute Batman показал концепт-дизайн «Абсолютного» Джокера
 8
Ник, Джуди и другие на новых постерах мультфильма «Зверополис 2»
 1
Годзиллу убьют в шестом выпуске одноимённого комикса, но воскресят уже в седьмом
 0
Телеовощи. Выпуск 623: Мадам с шахтой
 4
«Игра в кальмара» или «Сёгун»? Королевская битва в трейлере эпика «Последний выживший самурай»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Пришло время пиара: Marvel приготовило обложки в стиле фильма «Трон: Арес»
 
Кино Перезапуск «Фантастической четвёрки» показал лучший результат в прокате среди фильмов Marvel этого года
 
Игры Новый трейлер шутера Painkiller демонстрирует рогалик-режим и новую дату выхода
 
Стриминг AppleTV+ побоялся выпускать сериал с Джессикой Честейн
 
Кино Опять без Дэнни Бойла: трейлер ужастика «28 лет спустя: Храм костей»
 
Кино Сэм Рэйми и сценаристы «Фредди против Джейсона» переделают древний ужастик с Энтони Хопкинсом
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Телеовощи – 623: Мадам с шахтой
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 696: «Трон: Арес», убытки студии Disney, ужастик про обезьяну, «Большое смелое красивое путешествие»
 
4ЕВА – 656: Смена формата
 
0Телеовощи – 622: Побольше ДНК
 
3Ноль кадров в секунду – 601: Игра для депрессий
 
41Лазер-шоу «Три дебила» – 695: «Август», провал «Трона: Арес», «Тот самый», «Девушка из каюты №10», «Пойман с поличным»
 
4ЕВА – 655: Мир без сосков
 
0Телеовощи – 621: Волшебство Снуп Догга
 
6Ноль кадров в секунду – 600: Ретро-дрочь
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru