До премьеры онлайн первые серии второго сезона «Волшебного участка» выйдут в кинотеатрах

В ноябре сериал «Волшебный участок» вернётся с новыми эпизодами. Спустя два года после выхода первого сезона стартует второй. Премьера продолжения состоится в онлайн-кинотеатре Okko 6 ноября. Но ещё до этого две первые серии второго сезона покажут в кинотеатрах. Об этом вчера сообщил видеосервис на официальной странице во «ВКонтакте».

С 1 по 4 ноября две первые серии «ВОЛШЕБНОГО УЧАСТКА 2» покажут в кинотеатрах! Раньше официальной премьеры в Okko. Посмотреть сериал на большом экране можно в 27 городах России. Показы пройдут в кинотеатрах объединённой сети «Синема Парк» и «Формула кино» — билеты доступны уже сейчас. Первыми увидеть новый сезон смогут жители Санкт-Петербурга, Белгорода, Волгограда, Вологды, Воронежа, Ижевска, Калининграда, Коврова, Красноярска, Краснодара, Набережных Челнов, Нижнего Новгорода, Новокузнецка, Новосибирска, Перми, Рязани, Самары, Саратова, Сочи, Сургута, Ставрополя, Сыктывкара, Тулы, Тюмени, Ульяновска, Уфы и Челябинска. Цитата из пресс-релиза

Снял второй сезон режиссёр первого Степан Гордеев. Роль Лёхи повторил Николай Наумов. Также в новых эпизодах сыграли Андрей Добровольский, Алексей Золотовицкий, Дарья Мельникова, Мария Смольникова, Ева Смирнова, Илья Соболев, Алексей Кирсанов, Гоша Куценко, Антон Лапенко, Филипп Янковский, Роза Хайрулина, Евгений Ткачук, Анна Уколова, Валентина Мазунина, Анна Семенович и другие.

Действие продолжения развернётся в Санкт-Петербурге, где команда будет решать проблемы с местными сказочными.

Ранее Okko представил новые кадры из грядущего сезона.