«Мотель Трансильвания» откроется на Netflix в 2027 году

В прошлом году состоялся анонс анимационного сериала «Мотель Трансильвания» от студии Sony Pictures Animation. В новом сериале на экраны вернутся Дракула и Мэвис из серии полнометражных мультфильмов «Монстры на каникулах» (или «Отель Трансильвания»). В грядущем спин-оффе они откроют новый курорт для людей и монстров в калифорнийской пустыне. «Вампиры и солнечный свет… что может пойти не так!?» — спрашивается в синопсисе мультсериала на сайте Sony Pictures Animation. Но откроется их мотель позже, чем ожидалось.

Первоначально планировалось, что сериал выйдет в нынешнем году. Но на днях Sony Pictures Animation объявила о переносе премьеры проекта на 2027 год. Выйдет шоу, как и планировалось, на стриминговом сервисе Netflix.

К «Монстрам на каникулах» уже выходил мультсериал-приквел «Отель Трансильвания» в 2017–2020 годах. Он состоит из двух сезонов.

Netflix и Sony Pictures Animation вместе работают и над другими проектами. В их числе есть новый мультсериал по франчайзу «Охотники за привидениями».