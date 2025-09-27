Все в сборе! Первый взгляд на возвращение «Клиники»

Это и правда происходит! Почему-то до последнего не верилось, но вот они — Джей Ди, Эллиот, доктор Кокс, Карла и шоколадный мишка спустя без малого 20 лет. Стало быть, работа над возвращением «Клиники» стартовала официально, и общее фото команды с первой читки сценария тому подтверждение.

Вместе с Заком Браффом, Сарой Чок, Джоном К. Макгинли, Дональдом Фэйсоном и Джуди Рейес и бессменный создатель сериала Билл Лоуренс. Последний хватку не только не растерял, но и добавил к послужному списку «Теда Лассо», «Терапию» и «Плохую обезьяну», так что проект точно в надёжных руках.

В ребуте Джей Ди и Тёрк впервые за долгое время работают вместе — медицина изменилась, интерны изменились, но их дружба выдержала испытание временем.