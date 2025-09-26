 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
«Отель с привидениями» — первые 9 минут Два комикса с Бэтменом улетели на вторые тиражи Арнольд Шварценеггер и Дэнни Гловер появились в новом финале «Хищника: Убийца убийц» (видео) Телеролик третьего сезона аниме «Ванпанчмен» раскрыл дату премьеры Продолжение иронического детектива «Подслушано в Рыбинске» получило первый тизер
• • •
 
3
СЕРИАЛЫ
666

«Никто этого не хочет»: вышел трейлер второго сезона комедии с Адамом Броди и Кристен Белл

Источник: Netflix

Неожиданно выстрелившая в прошлом году романтическая комедия «Никто этого не хочет» с Адамом Броди и Кристен Белл очень быстро обеспечила себе продолжение, которое вот-вот выйдет на Netflix. Первый трейлер второго сезона определённо настраивает на оптимистичный лад — судя по всему, заданную планку сериал шоураннера Эрин Фостер держит уверенно.

По сюжету не в меру раскованная и циничная секс-подкастерша Джоанна (Белл) очень некстати влюбляется... в раввина Ноа (Броди) — тут-то и начинаются разнообразные неловкие ситуации. Никто из близких, разумеется, не верит в жизнеспособность этих отношений, но главные герои раз от разу доказывают скептикам обратное.

В продолжении вернутся также Джастин Люпе,Тимоти С. Саймонс, Джеки Тон, Пол-Бен Виктор, Стефани Фераси и Това Фелдшух. К ним присоединятся Сет Роген и супруга Броди Лейтон Мистер.

Новые серии выйдут 23 октября.

Теги
ВидеоНикто этого не хочет
Комментарии (3)

Ещё на эту тему

12Победители «Эмми 2025»: триумф «Студии», «Переходного возраста» и «Больницы Питт» 31«Одни из нас», «Разделение», «Андор», «Питт», «Студия» и другие номинанты «Эмми» 31«Одни из нас», «Разделение», «Андор», «Питт», «Студия» и другие номинанты «Эмми» 4«Пингвин», «Сёгун», «Медленные лошади» и другие номинанты на «Золотой глобус 2025» 1Ромком о любви раввина и ведущей секс-подкаста получил продление на второй сезон 5Новые сериалы недели: секс-подкастер Кристен Белл влюбляется в раввина Адама Броди 8Победители «Золотого глобуса 2025»: триумф «Сёгуна» и проигрыш «Пингвина»

Тоже интересно

1Анонсирован Swords of Legends — ещё один многообещающий китайский AAA-слэшер 6Первый взгляд на Уильяма Гайла в экранизации видеоигры «Стрит Файтер» (фото) 0Телеролик третьего сезона аниме «Ванпанчмен» раскрыл дату премьеры 5Взбудораживший зрителей ужастик «Орудия» может получить продолжение 4Жуткие монстры и семейные проблемы в релизном трейлере Silent Hill f

Далее на КГ

5
Стартовали съёмки боевика «Пчеловод 2» с Джейсоном Стэйтемом
 4
Глен Пауэлл, тренировки и экшен в новом ролике к фильму «Бегущий человек»
 0
Анонсирована Forza Horizon 6 — теперь в Японии
 7
Лоренс Фишбёрн подозревает Кейт Мару в инопланетности в трейлере ужастика «Астронавт»
 14
Появились первые кадры с Викторией Исаковой в образе доны Оканы на съёмках сериала «Трудно быть богом»
 11
Джереми Реннер и Disney договорились? Звезда «Соколиного глаза» готов вернуться во втором сезоне
 6
Создатели сериала «Очень странные дела» рассказали, что им не мог дать стриминг Netflix
 1
Популярный стендапер Билл Бёрр сыграет собирательный образ в «Социальной сети 2»
 3
ЕВА-652: Конец неподъёмного сезона
 1
Люк не может рыбачить дважды: вот так Disney контролирует любые действия героев «Звёздных войн» в комиксах
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
КиноАниме Впустую потратив миллионы долларов, студия Warner Bros. возвращает права на экранизацию «Акиры»
 
Аниме Люди продолжают бороться с монстрами в третьем трейлере второго сезона «Кайдзю №8»
 
Кино Ремейк «Скалолаза» без Сильвестра Сталлоне уже готовит сиквел
 
Элла Пернелл и Уолтон Гоггинс застряли в радиоактивной пустоши на первых кадрах второго сезона Fallout
 
Кино Ремейк «Горца» с Генри Кавиллом обещает экшен уровня «Джона Уика» и совершенно новую вселенную
 
Кино Травма Генри Кавилла отложила съёмки ремейка «Горца» на 2026 год
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Лазер-шоу «Три дебила» – 692: «Долгая прогулка» Стивена Кинга, «Чумовая пятница 2», «Диспетчер», история дейтинг-приложений
 
2Ноль кадров в секунду – 597: Соблазнение жука
 
3ЕВА – 652: Конец неподъёмного сезона
 
1Телеовощи – 618: Комедия без границ
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 691: «Дракула» Люка Бессона, «Хани, не надо!», «Орудия», перенос «Горца», рекорды «Истребителя демонов»
 
3ЕВА – 651: Невоспитый герой
 
4Телеовощи – 617: Сущность кентавра
 
3Ноль кадров в секунду – 596: Побег из Сан-Франциско
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 690: «Никто 2», «Сверху вниз» Спайка Ли, рекордное «Заклятие 4», Call of Duty от Спилберга
 
6ЕВА – 650: Неопознанный летающий петух
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru