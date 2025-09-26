«Никто этого не хочет»: вышел трейлер второго сезона комедии с Адамом Броди и Кристен Белл

Неожиданно выстрелившая в прошлом году романтическая комедия «Никто этого не хочет» с Адамом Броди и Кристен Белл очень быстро обеспечила себе продолжение, которое вот-вот выйдет на Netflix. Первый трейлер второго сезона определённо настраивает на оптимистичный лад — судя по всему, заданную планку сериал шоураннера Эрин Фостер держит уверенно.



192

10%



Оценить

Поделиться

Оценки

















0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 — ожидаем 5 голосов Скачивание Высокое разрешение 1080p9,7 Мб Поделиться





Ссылка на ролик Код для вставки <iframe width="600" height="416" src="https://kg-portal.ru/t59581" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

По сюжету не в меру раскованная и циничная секс-подкастерша Джоанна (Белл) очень некстати влюбляется... в раввина Ноа (Броди) — тут-то и начинаются разнообразные неловкие ситуации. Никто из близких, разумеется, не верит в жизнеспособность этих отношений, но главные герои раз от разу доказывают скептикам обратное.

В продолжении вернутся также Джастин Люпе,Тимоти С. Саймонс, Джеки Тон, Пол-Бен Виктор, Стефани Фераси и Това Фелдшух. К ним присоединятся Сет Роген и супруга Броди Лейтон Мистер.

Новые серии выйдут 23 октября.