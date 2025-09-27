В сериале «Миротворец» только что произошло важнейшее событие для всей киновселенной DC

Вот вы не знаете, а в новом эпизоде второго сезона «Миротворца» произошло действительно важное событие для всей недавно запущенной дисишной киновселенной — там появился Лекс Лютор, которого сыграл Николас Холт.

Если вы ещё не прониклись, то сейчас сам Джеймс Ганн объяснит:

Это была одна из первых снятых нами сцен. Думаю, мы её поставили где-то в середине съёмок «Супермена», когда готовили фрагмент в Пентагоне. Было здорово и странно одновременно, потому что по тону она резко контрастировала с «Суперменом» — масштабным и ярким фильмом. А наш сериал — мрачный и приземлённый. А ещё здесь Ник матерится. Важность момента не только для «Миротворца», но и всей DCU в том, что Рик Флэг, глава ARGUS, заключает сделку с Лексом Лютором. В обмен на поиски нахождения портала, с помощью которого Миротворец путешествует по измерениям, он обеспечит переезд Лекса из тюрьмы с металюдьми в тюрьму, где их нет. Это действительно опасно для нашего парня Миротворца, когда человек с такими ресурсами, как Флэг, объединяется с Лексом Лютором.

На этом удивительные союзы не заканчиваются. В продолжении «Супермена» — «Человеке завтрашнего дня» — Лекс будет работать вместе со своим заклятым врагом — криптонцем. Многие подозревают, что Брейниак окажется центральным антагонистом сиквела.