 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Идут съёмки сказки «Лукоморье» по мотивам поэмы Александра Пушкина Студия Джона Ромеро лишилась финансирования своего шутера от первого лица Звезда «Падения дома Ашеров» и «Звёздного крейсера „Галактики“» появится в сериале Marvel «Квест Вижна» Бросили малютку Чужого: продолжение «Ромула» будет снимать другой режиссёр Цинично, но сработает: режиссёр «Железного человека 3» считает, что Роберт Дани-младший воскресит индустрию кинокомиксов
• • •
 
6
КИНО
СЕРИАЛЫ
2 187

В сериале «Миротворец» только что произошло важнейшее событие для всей киновселенной DC

Источник: HBO

Вот вы не знаете, а в новом эпизоде второго сезона «Миротворца» произошло действительно важное событие для всей недавно запущенной дисишной киновселенной — там появился Лекс Лютор, которого сыграл Николас Холт.

Если вы ещё не прониклись, то сейчас сам Джеймс Ганн объяснит:

Это была одна из первых снятых нами сцен. Думаю, мы её поставили где-то в середине съёмок «Супермена», когда готовили фрагмент в Пентагоне. Было здорово и странно одновременно, потому что по тону она резко контрастировала с «Суперменом» — масштабным и ярким фильмом. А наш сериал — мрачный и приземлённый. А ещё здесь Ник матерится.

Важность момента не только для «Миротворца», но и всей DCU в том, что Рик Флэг, глава ARGUS, заключает сделку с Лексом Лютором. В обмен на поиски нахождения портала, с помощью которого Миротворец путешествует по измерениям, он обеспечит переезд Лекса из тюрьмы с металюдьми в тюрьму, где их нет.

Это действительно опасно для нашего парня Миротворца, когда человек с такими ресурсами, как Флэг, объединяется с Лексом Лютором.

На этом удивительные союзы не заканчиваются. В продолжении «Супермена» — «Человеке завтрашнего дня» — Лекс будет работать вместе со своим заклятым врагом — криптонцем. Многие подозревают, что Брейниак окажется центральным антагонистом сиквела.

Теги
МиротворецДжеймс ГаннНиколас ХолтДжон Сина
Комментарии (6)

Ещё на эту тему

26Супермен и Лекс Лютор станут союзниками в продолжении хита этого года 14Понятная DC и непредсказуемая Marvel: Фрэнк Грилло сравнил две киновселенные

Тоже интересно

2«Лaзep-шoy „Tpи дeбилa“» — пpямaя тpaнcляция 3Роберт Киркман рассказал, сколько сезонов мультсериала нужно для полной адаптации комикса «Неуязвимый» 25Ремейк «Скалолаза» без Сильвестра Сталлоне уже готовит сиквел 0КГ играет: Callisto Protocol: Final Transmission 3Сильвестр Сталлоне встаёт на защиту своего королевства в тизере третьего сезона «Короля Талсы»

Далее на КГ

1
Издательство «Рамона» открыло предзаказы на «Мышей-байкеров с Марса» от Oni Press
 13
Программа Джаред Лето нарушает все правила, чтобы спасти пользователя в отрывке «Трона: Арес»
 5
Генри Кавилл в ремейке «Горца» обзаведётся братом — суперзвездой рестлинга
 0
Ретро-барахолка «Идеального пикселя» на Фестивале Яндекс Музея
 4
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 692: «Долгая прогулка» Стивена Кинга, «Чумовая пятница 2», «Диспетчер», история дейтинг-приложений
 5
«Никто этого не хочет»: вышел трейлер второго сезона комедии с Адамом Броди и Кристен Белл
 14
Стартовали съёмки боевика «Пчеловод 2» с Джейсоном Стэйтемом
 6
Глен Пауэлл, тренировки и экшен в новом ролике к фильму «Бегущий человек»
 2
Анонсирована Forza Horizon 6 — теперь в Японии
 17
Лоренс Фишбёрн подозревает Кейт Мару в инопланетности в трейлере ужастика «Астронавт»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Игры Разговор об игре «Былина» и комиксе по ней
 
Однорукий бандит будет мстить морской фауне в «Аватаре: Огонь и пепел» (фото)
 
Создатель «Неуязвимого» подразнил появлением нового персонажа в комиксных и успешных «Трансформерах»
 
Аниме Аста вернулся: вышли три новые главы фэнтезийной манги «Чёрный клевер»
 
Аниме Появился трейлер фэнтези «Путешествие коллекционера по другому миру» — аниме про офисного служащего, получившего невероятные способности в ином мире
 
Мультфильм «Элио» от студии Pixar провалился в прокате и уже появился в цифре
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 692: «Долгая прогулка» Стивена Кинга, «Чумовая пятница 2», «Диспетчер», история дейтинг-приложений
 
3Ноль кадров в секунду – 597: Соблазнение жука
 
3ЕВА – 652: Конец неподъёмного сезона
 
1Телеовощи – 618: Комедия без границ
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 691: «Дракула» Люка Бессона, «Хани, не надо!», «Орудия», перенос «Горца», рекорды «Истребителя демонов»
 
3ЕВА – 651: Невоспитый герой
 
4Телеовощи – 617: Сущность кентавра
 
3Ноль кадров в секунду – 596: Побег из Сан-Франциско
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 690: «Никто 2», «Сверху вниз» Спайка Ли, рекордное «Заклятие 4», Call of Duty от Спилберга
 
6ЕВА – 650: Неопознанный летающий петух
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru