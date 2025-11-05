Звезда «Синего жука» и «Кобры Кай» Шоло Маридуэнья получил роль Портгаса Д. Эйса в сериале «Ван-Пис»

Второй сезон шоу «Ван-Пис» выйдет только в следующем году, но проект давно продлён на третий. И о нём уже появляются новости. Портал Deadline сообщил, что в третьем сезоне приключенческого сериала получил роль Шоло Маридуэнья («Синий жук», «Кобра Кай»). Персонаж, которого он сыграет, это Портгас Д. Эйс, названый старший брат Луффи.

Второй сезон появится на Netflix 10 марта 2026 года. В продолжении Пираты соломенной шляпы должны посещать новые локации каждые один-два эпизода. Попадут они и на зимний остров Драм. Там родился Тони Тони Чоппер, который присоединится к команде в продолжении.

Луффи продолжает играть Иньяки Годой, Зоро — Макэню, Усоппа — Джейкоб Ромеро Гибсон, Нами — Эмили Радд, а Санджи — Таз Скайлар.

Сериал основан на манге-бестселлере. Она начала публиковаться летом 1997-го в журнале Weekly Shonen Jump издательства Shueisha. Создатель манги Эйитиро Ода все ещё не закончил свою историю и продолжает выпускать её главы. Летом 2022-го общий мировой тираж оригинала превысил 516,6 млн копий. «Ван-Пис» остаётся самой популярной мангой в истории.

«Ван-Пис» уже превратился в огромный медиафранчайз, включающий аниме, побочную мангу, видеоигры и не только.