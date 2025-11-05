 
 
Новые кадры из фильма «Мортал Комбат 2» показывают бойцов из сиквела Снегурки Кристен Белл и Даниэла Мелшиор разделят с Дэвидом Харбором «Жестокую ночь 2» «Убийства в одном здании» отправляются в Лондон Кира Найтли — снова в море: смотрим трейлер «Девушки из каюты № 10» Новые сериалы недели: фантастика от создателя «Во все тяжкие» и фантастический адвокат Ким Кардашьян
3
СЕРИАЛЫ
708

Звезда «Синего жука» и «Кобры Кай» Шоло Маридуэнья получил роль Портгаса Д. Эйса в сериале «Ван-Пис»

Источник: Warner Bros. Pictures

Второй сезон шоу «Ван-Пис» выйдет только в следующем году, но проект давно продлён на третий. И о нём уже появляются новости. Портал Deadline сообщил, что в третьем сезоне приключенческого сериала получил роль Шоло Маридуэнья («Синий жук», «Кобра Кай»). Персонаж, которого он сыграет, это Портгас Д. Эйс, названый старший брат Луффи.

Второй сезон появится на Netflix 10 марта 2026 года. В продолжении Пираты соломенной шляпы должны посещать новые локации каждые один-два эпизода. Попадут они и на зимний остров Драм. Там родился Тони Тони Чоппер, который присоединится к команде в продолжении.

Луффи продолжает играть Иньяки Годой, Зоро — Макэню, Усоппа — Джейкоб Ромеро Гибсон, Нами — Эмили Радд, а Санджи — Таз Скайлар.

Сериал основан на манге-бестселлере. Она начала публиковаться летом 1997-го в журнале Weekly Shonen Jump издательства Shueisha. Создатель манги Эйитиро Ода все ещё не закончил свою историю и продолжает выпускать её главы. Летом 2022-го общий мировой тираж оригинала превысил 516,6 млн копий. «Ван-Пис» остаётся самой популярной мангой в истории.

«Ван-Пис» уже превратился в огромный медиафранчайз, включающий аниме, побочную мангу, видеоигры и не только.

Ван-ПисNetflix
5
«Худший сериал в истории»: юридическая драма с Ким Кардашьян получила унизительные оценки на Rotten Tomatoes
 0
44 способа погибнуть в космосе, не переставая читать комикс: анонс новой версии очень старых идей
 1
Миа Гот и парочка чудовищ на постерах готического ужастика Гильермо дель Торо «Франкенштейн»
 4
Ребёнок Эллы Пернелл из Fallout и Пита Дэвидсона призван спасти человечество
 0
Краудфандинг графической новеллы «Карл — обходчик подземелий: Крокодил» собрал больше $ 2,5 млн
 6
Насилие, кровь и сквернословие: ремейк боевика «Бегущий человек» будет удовольствием для взрослых
 1
YouTube заблокировал беседу насчёт комикса-биографии про Илона Маска, приняв его за предвыборную агитацию
 6
Дичь по-диснеевски: Дженнифер Лоуренс и Эмма Стоун готовят фильм про Мисс Пигги
 6
Четвёртый сезон «Ведьмака» получил после релиза не только худшие оценки, но и просмотры
 0
ЕВА-658: Прямая трансляция в среду
