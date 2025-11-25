Ева Грин сыграет тётю Офелию в третьем сезоне «Уэнсдэй»

«Уэнсдэй» с Дженной Ортегой продолжает набирать звёзд в свой актёрский состав. Теперь к семейству Аддамс присоединилась не кто-нибудь, а Ева Грин — одна из многочисленных муз Тима Бёртона. Она сыграет таинственную тётю Офелию — сестру Мортиши (Кэтрин Зета-Джонс), на скорое и неизбежное появление которой намекал весь второй сезон.

По сюжету тётя Офелия довела свои экстрасенсорные способности до предела, превзойдя даже собственную мать. Её поместили в психиатрическую больницу Уиллоу-Хилл, откуда той удалось успешно сбежать. Следы Офелии считались потерянными, пока Уэнсдей, читая её дневник в конце финала второго сезона, не увидела в видении женщину с длинными светлыми волосами и цветочным венком. А затем мы узнаём, где эта женщина, теперь уже реальная, всё это время пропадала (спойлер).

Основной каст сериала помимо Ортеги и Зеты-Джонс включает Эмму Майерс, Хантера Духэна, Луиса Гусмана, Айзека Ордоньеса, Фреда Армисена, Джоанну Ламли, Джой Сандей, Виктора Доробанту, Джорджи Фармера, Мусу Мостафу, а также присоединившихся к ним во втором сезоне Билли Пайпер и Эви Темплтон.