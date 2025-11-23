 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Мордобой по дисишному: анонс грандиозного турнира между героями и злодеями DC Netflix вторгнется в кинотеатры летом 2026 года с фильмом Дэвида Финчера и Брэда Питта Новые кадры из фильма «Мортал Комбат 2» показывают бойцов из сиквела Идут съёмки сказки «Варвара-Краса» с Тимербаевой, Петровым и Биковичем В разработке новый спин-офф хита Netflix «Очень странные дела»
• • •
 
1
СЕРИАЛЫ
674

В разработке новый спин-офф хита Netflix «Очень странные дела»

Источник: Netflix

Пусть в этом году «Очень странные дела» закончатся, но вселенная одного из самых известных сериалов Netflix продолжит существовать благодаря спин-оффам. Так, уже в следующем году на стриминговом сервисе состоится премьера мультсериала «Очень странные дела: Истории из 85-го». И, как выяснилось, в разработке находится ещё один спин-офф шоу, но уже не анимационный.

Хотя создатели проекта покидают Netflix ради работы в Paramount, они продолжают трудиться над новым спин-оффом «Очень странных дел». Об этом братья Мэтт и Росс Дафферы рассказали в интервью Deadline. Но о предстоящем проекте по своей вселенной они говорили, не вдаваясь в подробности.

Мэтт сообщил, что новый спин-офф стараются запустить как можно быстрее. Он очень рад за команду, которую собрали для проекта. Пока он не может раскрыть имена людей, вошедших в команду, не рискуя попасть в неприятности, но пообещал, что больше информации опубликуют в скором времени.

По словам Мэтта, они с братом в полном восторге от идеи нового спин-оффа, которая им пришла. Однако она сильно отличается от «Очень странных дел». Мэтту по-прежнему хочется, чтобы если что-то выходило под названием «Очень странные дела», то это было бы качественно сделано. Поэтому они с братом будут очень активно участвовать в проекте, даже несмотря на работу в Paramount.

Братья хотят действовать осознанно и очень осторожно в том, как расширять вселенную. Они не хотят работать просто ради того, чтобы выпустить в мир больше «Очень странных дел». И они планируют участвовать в создании любого ответвления франчайза.

А вот по словам Росса, что бы братья ни делали за пределами «Очень странных дел», действие их будущих проектов не будет происходить в 80-х. Росс думает, они покончили с 80-ми.

Пятый сезон «Очень странных дел» выйдет на Netflix в трёх частях. 26 ноября на площадке появятся серии с первой по четвёртую. 25 декабря выйдут пятая, шестая и седьмая серии. 31 декабря состоится премьера финального эпизода шоу.

А рнее видеосервис опубликовал новый отрывок из сезона. В нём Одиннадцатая тренирует сверхспособности.

Теги
Очень странные делаNetflix
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

10Третий сезон сверхдорогого фэнтези «Властелин колец: Кольца власти» отснят 3Второй сезон «Уэнсдэй» стал четвёртым по популярности англоязычным сериалом Netflix 7Одиннадцатая и демогоргон: новые кадры из финального сезона «Очень странных дел»

Тоже интересно

10Первый фрагмент «Кибердеревни 2» раскрыл дату возвращения сериала 9В «Человеке-пауке: Совершенно новый день» появился злодей, который может похоронить Питера Паркера 9Мадс Миккельсен показывает чудеса кунг-фу в отрывке фэнтези-экшена «Поймать монстра» 11«Трон 3», «Мортал Комбат 2» и «Заклятие 4» — самые ожидаемые премьеры осени 0КГ играет: Игровой коллаж № 163

Далее на КГ

3
Рэйчел Броснахэн примет на себя трагическую судьбу Дездемоны в «Отелло»
 0
«Призрак оперы» возвращается в новом мрачном переосмыслении
 1
Море чудовищ ближе: новый постер продолжения «Перси Джексона и Олимпийцев»
 0
Зловещая школота: первые подробности кроссовера Archie x The Army of Darkness
 7
Неисповедимы пути Дэниэла Крэйга на персонажных постерах детектива «Достать ножи: Проснись, мертвец»
 1
Случайно найденный старый первый выпуск сольного комикса про Супермена продали за очень большие деньги
 13
«Злая: Часть 2» отлично собирает: лучше у Universal зарабатывают только динозавры из «Мира Юрского периода»
 7
БДСМ, разврат и насилие в геймплейном трейлере хоррора Clive Barker's Hellraiser: Revival
 6
Сидни Суини подобрала мужчину для битв и любви в экранизации аниме Gundam
 8
Сериал «Враги» от режиссёра «Трассы» и «Аутсорса» отснят
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Все в сборе! Первый взгляд на возвращение «Клиники»
 
Кино Чуда не произошло: Мэл Гибсон ищет Иисуса помоложе для фильма «Страсти Христовы: Воскрешение»
 
Николас Кейдж будет мучительно сниматься в новом сезоне «Настоящего детектива»
 
Кино «Союзмультфильм» объявил о работе над игровым фильмом «Матроскин. Настоящая история»
 
Кино Идут съёмки сказки «Варвара-Краса» с Тимербаевой, Петровым и Биковичем
 
Аниме Главный трейлер аниме «Бесклассовый герой: Да мне всё равно не нужны эти ваши навыки» раскрыл дату премьеры сериала
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду
 
 
12Лазер-шоу «Три дебила» – 700: Юбилей, «Хищник: Планета смерти», «Битва за битвой», экранизация Лабубу, «Убойная суббота»
 
1ЕВА
 
 
0Телеовощи – 626: Потенциал деда
 
1Ноль кадров в секунду – 605: Как изгнать дух одиночества
 
11Лазер-шоу «Три дебила» – 699: «Франкенштейн» Гильермо дель Торо, «Везунчики», «Крушащая машина», возвращение «Мумии» и «Гремлинов»
 
6ЕВА – 659: Генератор мудаков
 
5Телеовощи – 625: Проникновение через дымоход
 
1Ноль кадров в секунду – 604: Слабоумие — это неразумно
 
0Лазер-шоу «Три дебила» – 698: «Баллада о маленьком игроке», «Заклятие 4», кто экранизирует Call of Duty, ещё один «Дом у дороги 2»
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru