В разработке новый спин-офф хита Netflix «Очень странные дела»

Пусть в этом году «Очень странные дела» закончатся, но вселенная одного из самых известных сериалов Netflix продолжит существовать благодаря спин-оффам. Так, уже в следующем году на стриминговом сервисе состоится премьера мультсериала «Очень странные дела: Истории из 85-го». И, как выяснилось, в разработке находится ещё один спин-офф шоу, но уже не анимационный.

Хотя создатели проекта покидают Netflix ради работы в Paramount, они продолжают трудиться над новым спин-оффом «Очень странных дел». Об этом братья Мэтт и Росс Дафферы рассказали в интервью Deadline. Но о предстоящем проекте по своей вселенной они говорили, не вдаваясь в подробности.

Мэтт сообщил, что новый спин-офф стараются запустить как можно быстрее. Он очень рад за команду, которую собрали для проекта. Пока он не может раскрыть имена людей, вошедших в команду, не рискуя попасть в неприятности, но пообещал, что больше информации опубликуют в скором времени.

По словам Мэтта, они с братом в полном восторге от идеи нового спин-оффа, которая им пришла. Однако она сильно отличается от «Очень странных дел». Мэтту по-прежнему хочется, чтобы если что-то выходило под названием «Очень странные дела», то это было бы качественно сделано. Поэтому они с братом будут очень активно участвовать в проекте, даже несмотря на работу в Paramount.

Братья хотят действовать осознанно и очень осторожно в том, как расширять вселенную. Они не хотят работать просто ради того, чтобы выпустить в мир больше «Очень странных дел». И они планируют участвовать в создании любого ответвления франчайза.

А вот по словам Росса, что бы братья ни делали за пределами «Очень странных дел», действие их будущих проектов не будет происходить в 80-х. Росс думает, они покончили с 80-ми.

Пятый сезон «Очень странных дел» выйдет на Netflix в трёх частях. 26 ноября на площадке появятся серии с первой по четвёртую. 25 декабря выйдут пятая, шестая и седьмая серии. 31 декабря состоится премьера финального эпизода шоу.

А рнее видеосервис опубликовал новый отрывок из сезона. В нём Одиннадцатая тренирует сверхспособности.