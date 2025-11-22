Сериал «Враги» от режиссёра «Трассы» и «Аутсорса» отснят

Подошли к концу съёмки драматического сериала «Враги» — нового проекта, над которым работал режиссёр Душан Глигоров («Трасса», «Аутсорс»). О том, что сериал отснят, на днях объявили онлайн-кинотеарт Okko и продюсерская компания «Среда».

Сценарий «Врагов» написал Олег Маловичко («Метод», «Трасса», «Лихие»). Оператором сериала выступил Батыр Моргачёв («Трасса», «Аутсорс»).

Сыграли в проекте Дмитрий Ендальцев, Любовь Аксёнова, Нил Бугаев, Анна Михалкова, Леонид Тележинский, Игорь Степашин, Фархад Махмудов, Алексей Ярмилко, Дмитрий Поднозов, Елена Морозова, Борис Драгилев, Вадим Филипченков, Дарья Калмыкова, Полина Ватага, Алексей Фатеев, Юлия Марченко, Анастасия Имамова, Дарья Екамасова, Илья Исаев и другие.

Премьера сериала намечена на 2026 год.