СЕРИАЛЫ
149

Съёмки пятого сезона «Бриджертонов» начнутся вскоре после выхода четвёртого

Источник: Netflix

Приближается премьера четвёртого сезона сериала «Бриджертоны». В следующем году стриминговый гигант Netflix выпустит продолжение одного из своих самых популярных проектов, а также начнёт съёмки его новых эпизодов.

Четвёртый сезон выйдет на видеосервисе в двух частях зимой 2026 года. Первая часть появится на видеосервисе 29 января, а вторая — 26 февраля. И вскоре после этого в Великобритании начнутся съёмки пятого сезона «Бриджертонов». Портал What's on Netflix смог подтвердить, его производство начнётся уже в марте.

Премьера костюмированной любовной драмы состоялась 25 декабря 2020 года. Она основана на серии романов за авторством Джулии Куинн. Первый и третий сезоны адаптации на данный момент остаются в топ-10 самых популярных англоязычных сериалов Netflix.

В предстоящем четвёртом сезоне, как и в каждом из предыдущих, будет восемь эпизодов. Он выйдет в двух частях, как и третий.

Проект заранее продлили на пятый и шестой сезоны. С релизом в будущем шестого «Бриджертоны» станут одним из самых продолжительных сериалов в истории Netflix.

БриджертоныNetflix
