СЕРИАЛЫ
20 668

Билли Бутчер на руинах и Хоумлендер на орбите Земли: первые постеры финального сезона «Пацаны»

Стриминг Amazon Prime Video обнародовал первые официальные постеры своего уходящего на покой сериала «Пацаны». Финальный сезон уже на горизонте. И никто не уйдёт обиженным, если вообще кто-то сможет уйти на своих двоих:

2
Постеры сериала «Пацаны»
2
Постеры сериала «Пацаны»

Приведённые постеры намекают на размах финального сезона. Ну и на то, что Билли Бутчер и Хоумлендер, а также актёры, их играющие — Карл Урбан и Энтони Старр, — остаются центральными фигурантами сюжета. Все остальные герои и героини никак не соответствуют уровню драматургии этих двоих.

Именно их конфликт лежит в основании всего. Им же предстоит подвести финальную черту под всей историей.

Пацаны
Комментарии (6)

