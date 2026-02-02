Телеовощи. Выпуск 636: Необязательная задница

Оценки
Содержание
Оценки эпизодов
|09:19 —
|Обсуждение новостей
|50:03 —
|«Чудо-человек» (Wonder Man) — 1x01—04
|01:21:18 —
|«Тайна семи циферблатов» (Agatha Christie's Seven Dials) — 1x01—03
|01:30:44 —
|«Рыцарь Семи Королевств» — 1x02
|01:57:57 —
|«Фоллаут» — 2x07
|02:12:37 —
|«Питт» — 2x03
|02:20:50 —
|«Ограбление» — 1x02
|02:24:58 —
|«Первобытный» — 3x03
|02:31:03 —
|«Конь БоДжек» — 2x08
|02:40:54 —
|«Друзья» — 1x21—22
|02:53:14 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 6x26
|02:59:34 —
|«Звёздный крейсер „Галактика“» — 3x19
|03:17:48 —
|«Ангел» — 4x03
|03:25:00 —
|Комикс «Эххо»
|03:34:29 —
|Завершение и благодарности спонсорам
