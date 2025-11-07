 
 
Серия Rook: Exodus вернётся этой осенью с новым сюжетом Один выпуск и отмена: DC закрыло новый комикс про Красного Колпака Новая «Обитель зла» не будет дотошно следовать лору вселенной Рецензия и отзывы на фильм «Орудия» Фрэнк Грилло станет синтетическим ангелом-хранителем футуристического солдата Марии Бакаловой
8
СЕРИАЛЫ
945

Создатели «Очень странных дел» прокомментировали слухи об обвинениях Милли Бобби Браун в адрес Дэвида Харбора

Источник: Roger Kisby / Getty Images

«Очень странные дела» продолжаются на Netflix. На днях в парочке жёлтых изданий вышла статья об оскорбительном отношении Дэвида Харбора к своей коллеге по съёмках Милли Бобби Браун — якобы актриса накатала целый список жалоб прямо перед съёмками пятого сезона, и руководство сервиса провело тщательное внутреннее расследование. В воздухе запахло очередной отменой.

Но вот на премьере пятого сезона, куда Харбора, вопреки слухам, пригласили, актёры вели себя как ни в чём не бывало и вообще общались очень тепло. Шоураннерам братьям Дафферам даже пришлось дать комментарий по этому поводу:

Конечно, как вы понимаете, мы не можем обсуждать личные взаимоотношения на съёмках. Но можем сказать, что работаем с этим актёрским составом уже 10 лет. Сейчас они наша семья, и мы глубоко переживаем за них. Поэтому нет ничего важнее того, чтобы просто иметь такую съёмочную площадку, где все чувствуют себя в безопасности.

Не остался в стороне и постановщик Шон Леви:

В конце концов, это и есть наша работа. Необходимо создать уважительную рабочую атмосферу, где каждый чувствует себя комфортно и в безопасности. И мы гордимся тем, что нам это удалось.

Я прочитал кучу всякой фигни об этом, вокруг столько шума. Но правда в том, что мы считаем эту команду и актёрский состав семьёй, и поэтому относимся друг к другу с уважением, и это всегда было основой.

Словом, просто очень удачная шумиха в преддверии выхода последнего сезона «Очень странных дел». Просто так совпало.

Комментарии (8)

Кино Трейлер экранизации игры «Пять ночей с Фредди 2» обещает новый уровень страха
 
Кино «Союзмультфильм» объявил о работе над игровым фильмом «Матроскин. Настоящая история»
 
Кино После рекордных сборов «Уз крови» в работу запустили «Пункт назначения 7»
 
Кино Сандра Буллок и Николь Кидман завершили съёмки в сиквеле романтического фэнтези «Практическая магия»
 
Убийственный комикс «Изысканные трупы» бьёт рекорды продаж
 
Кино Всемирно любимые Муми-тролли получат первую голливудскую адаптацию от создателя «Вселенной Стивена».
 
