Создатели «Очень странных дел» прокомментировали слухи об обвинениях Милли Бобби Браун в адрес Дэвида Харбора

«Очень странные дела» продолжаются на Netflix. На днях в парочке жёлтых изданий вышла статья об оскорбительном отношении Дэвида Харбора к своей коллеге по съёмках Милли Бобби Браун — якобы актриса накатала целый список жалоб прямо перед съёмками пятого сезона, и руководство сервиса провело тщательное внутреннее расследование. В воздухе запахло очередной отменой.

Но вот на премьере пятого сезона, куда Харбора, вопреки слухам, пригласили, актёры вели себя как ни в чём не бывало и вообще общались очень тепло. Шоураннерам братьям Дафферам даже пришлось дать комментарий по этому поводу:

Конечно, как вы понимаете, мы не можем обсуждать личные взаимоотношения на съёмках. Но можем сказать, что работаем с этим актёрским составом уже 10 лет. Сейчас они наша семья, и мы глубоко переживаем за них. Поэтому нет ничего важнее того, чтобы просто иметь такую съёмочную площадку, где все чувствуют себя в безопасности.

Не остался в стороне и постановщик Шон Леви:

В конце концов, это и есть наша работа. Необходимо создать уважительную рабочую атмосферу, где каждый чувствует себя комфортно и в безопасности. И мы гордимся тем, что нам это удалось. Я прочитал кучу всякой фигни об этом, вокруг столько шума. Но правда в том, что мы считаем эту команду и актёрский состав семьёй, и поэтому относимся друг к другу с уважением, и это всегда было основой.

Словом, просто очень удачная шумиха в преддверии выхода последнего сезона «Очень странных дел». Просто так совпало.