Звезда «Людей Икс» и бондианы станет гостем на возрождённом «Comic Con Игромир»

Источник: Mixedmartialarts.com

Организаторы возрождённого «Comic Con Игромир» объявили о звёздной гостье фестиваля, что пройдёт в этом декабре. Фамке Янссен, знакомая нам по роли мутанта-телекенетика Джины Грей из франчайза «Люди-Икс» и коварной Ксении Онатопп из «Золотого глаза», впервые посетит Россию.

Актриса проведёт на главном фестивале поп-культуры страны все три дня. Запланирована сессия вопросов-ответов на сцене, где посетители смогут спросить Янссен о работе над радиоактивными людьми, с Пирсом Бросманом, Робертом Родригесом и другими режиссёрами. Ну и автографы, куда же без них.

Роль Джины принесла актрисе большую славу — с 2000 года она появилась во многих фильмах про мутантов: «Люди Икс», «Люди Икс 2», «Люди Икс: Последняя битва», «Росомаха: Бессмертный» и «Люди Икс: Дни минувшего будущего». Героиня входила в состав оригинальной комиксной команды и фигурировала в большей части истории «Иксов». Серия попала в список самых кассовых франчайзов всех времён — общие сборы перевалили за $ 7 млрд.

«Comic Con Игромир» пройдёт в «Тимирязев Центре» в Москве с 12 по 14 декабря.

Теги
КомиксыComic Con
Комментарии (3)

