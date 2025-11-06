 
 
3
СЕРИАЛЫ
299

Том Хиддлстон и новая таинственная незнакомка во втором сезоне «Ночного администратора» (фото)

Ещё недавно казавшийся нереальным второй сезон «Ночного администратора» всё ближе к своей премьере — спустя восемь лет, после выхода первого. Том Хиддлстон и Оливия Колман вернутся к своим ролям, а вот Элизабет Дебики и Хью Лори не ждите — вместо них нынче Камила Морроне, модель и бывшая Дикаприо, и Диего Кальва («Вавилон»).

А вот и первый взгляд на новых и старых действующих лиц:

Кадры из сериала «Ночной администратор» Кадры из сериала «Ночной администратор» Кадры из сериала «Ночной администратор» Кадры из сериала «Ночной администратор» Кадры из сериала «Ночной администратор» Кадры из сериала «Ночной администратор» Кадры из сериала «Ночной администратор» Кадры из сериала «Ночной администратор» Кадры из сериала «Ночной администратор» Кадры из сериала «Ночной администратор» Кадры из сериала «Ночной администратор» Кадры из сериала «Ночной администратор»

Герой Хиддлстона думал, что забыл о прошлом. Теперь он живёт под именем Алекса Гудвина, рядового сотрудника МИ-6, возглавляющего подразделение слежки. Но случайная ночная встреча с бывшим наёмником Ричарда Ропера из первого сезона приводит к знакомству с одним колумбийским бизнесменом (Кальва). А загадочная бизнесвумен в исполнении Морроне помогает ему внедриться в группировку. Судя по всему, герою предстоит разоблачить заговор, имеющий целью дестабилизацию целой колумбийской нации.

Из первого сезона вернутся также Алистэр Петри и Майкл Нардон. Сериал заранее получил продление и на третий сезон тоже.

Ночной администратор
