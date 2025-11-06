Том Хиддлстон и новая таинственная незнакомка во втором сезоне «Ночного администратора» (фото)

Ещё недавно казавшийся нереальным второй сезон «Ночного администратора» всё ближе к своей премьере — спустя восемь лет, после выхода первого. Том Хиддлстон и Оливия Колман вернутся к своим ролям, а вот Элизабет Дебики и Хью Лори не ждите — вместо них нынче Камила Морроне, модель и бывшая Дикаприо, и Диего Кальва («Вавилон»).

А вот и первый взгляд на новых и старых действующих лиц:

Герой Хиддлстона думал, что забыл о прошлом. Теперь он живёт под именем Алекса Гудвина, рядового сотрудника МИ-6, возглавляющего подразделение слежки. Но случайная ночная встреча с бывшим наёмником Ричарда Ропера из первого сезона приводит к знакомству с одним колумбийским бизнесменом (Кальва). А загадочная бизнесвумен в исполнении Морроне помогает ему внедриться в группировку. Судя по всему, герою предстоит разоблачить заговор, имеющий целью дестабилизацию целой колумбийской нации.

Из первого сезона вернутся также Алистэр Петри и Майкл Нардон. Сериал заранее получил продление и на третий сезон тоже.