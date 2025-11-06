 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
Реклама
   

Реклама

ООО «Пиксель Шквал», ИНН 7813657966, ID #a-53059

Токен: F7NfYUJCUneTTTQUmo2J

   
Сериалы телеканала «ТВ3» получили продолжение в комиксах от издательства Bubble Серия Rook: Exodus вернётся этой осенью с новым сюжетом Рецензия и отзывы на дополнение Age of Wonders 4: Archon Prophecy Боевик Вина Дизеля «Последний охотник на ведьм» оказался живучим фильмом и заслужил сиквел
• • •
 
СЕРИАЛЫ
525

«Никто не хочет этого», но третьему сезону всё же быть

Источник: Netflix

Название ромкома Netflix «Никто не хочет этого» отнюдь не отражает истинного отношения к нему зрителей, а потому стриминг-гигант не долго думая продлил свой новый хит с Адамом Броди и Кристен Белл на третий сезон. Об это сообщила шоураннер проекта Эрин Фостер:

Я невероятно рада. Для меня большая честь писать о моей любимой паре в таком масштабе. Пока это не слишком отвлекает меня от просмотра вечернего реалити-ТВ, я буду делать это столько, сколько они захотят!

От реалити-шоу, возможно, всё же придётся оторваться. Зрительская оценка по сравнению с первым сезоном заметно просела — многие жалуются на отсутствие какого-либо развития и множество самоповторов. Но сериал продолжает держать уровень благодаря отличной химии между персонажами, актёрской игре, ламповой атмосфере и остроумных диалогах.

По сюжету главная героиня, ведущая откровенного подкаста и агностик, влюбляется в убеждённого раввина. Герои уверены, что эти отношения обречены, но они продолжают выбирать друг друга, несмотря на столь разные взгляды и осуждение окружающих.

Вместе с Броди и Белл в сериале снимаются Джастин Люпе, Тимоти С. Саймонс, Джеки Тон, Пол-Бен Виктор, Стефани Фераси и Това Фелдшух, а также заскочившие на огонёк во втором сезоне Сет Роген и Лейтон Мистер.

Комментарии

Ещё на эту тему

6«Никто этого не хочет»: вышел трейлер второго сезона комедии с Адамом Броди и Кристен Белл 1Ромком о любви раввина и ведущей секс-подкаста получил продление на второй сезон

Тоже интересно

2Кевин Харт изменит Дуэйну Джонсону с другим рестлером в новом комедийном боевике 3Создатели комиксов выступили против искусственного интеллекта 4Режиссёр «Пчеловода 2» планирует снимать боевик с Джейсоном Стэйтемом в Лондоне 1Героическая эпопея продолжается: вышел комикс «Ящеры против Русов» 15Новая сказка начинается: тизер фильма «Чудо-Юдо» с Сергеем Безруковым, Викторией Исаковой и Софией Лопуновой

Далее на КГ

7
Сильно постаревший Джей Ди на первом видео со съёмок возвращения «Клиники»
 3
Мастер рейдов Ико Увайс сыграет в «Доме у дороги 2» Ильи Найшуллера
 2
Приквел «Рэмбо» попал в не очень чистые продюсерские руки режиссёров марвеловских «Мстителей»
 0
Рецензия и отзывы на фильм «Сущность»
 5
«Кей-поп-охотницы на демонов 2» начнут мировое турне только в 2029 году
 5
Звезда «Синего жука» и «Кобры Кай» получил роль в сериале «Ван-Пис»
 8
«Худший сериал в истории»: юридическая драма с Ким Кардашьян получила унизительные оценки на Rotten Tomatoes
 0
44 способа погибнуть в космосе, не переставая читать комикс: анонс новой версии очень старых идей
 3
Миа Гот и парочка чудовищ на постерах готического ужастика Гильермо дель Торо «Франкенштейн»
 6
Ребёнок Эллы Пернелл из Fallout и Пита Дэвидсона призван спасти человечество
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Аниме Раскрыта дата премьеры второго сезона «Провожающей в последний путь Фрирен» — самого высоко оценённого сериала в топе MyAnimeList
 
Titan Comics выпустит комикс про неизвестную историю борьбы с инопланетянами из «Войны миров»
 
Кино В мужицком боевике Тейлора Шеридана про спецназовцев появились суровые актёры
 
Аниме Сёстры-воровки снова в деле в трейлере нового аниме по манге «Кошачий глаз»
 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Грязная игра»
 
Брендан Фрейзер и Сара Мишель Геллар попадут в неприятности из-за нового мультсериала
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
0Телеовощи – 624: Замеры кринжа
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
0Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 128: Интервью по игре «Спарта 2035»
 
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 697: «Дом динамита», «Глазами пса», фильм про Бена Соло, недорогая бондиана, «Супруги Роуз»
 
1ЕВА – 657: На странном горизонте
 
1Телеовощи – 623: Мадам с шахтой
 
1Ноль кадров в секунду – 602: It's fucking blyad
 
10Лазер-шоу «Три дебила» – 696: «Трон: Арес», убытки студии Disney, ужастик про обезьяну, «Большое смелое красивое путешествие»
 
5ЕВА – 656: Смена формата
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru