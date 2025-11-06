«Никто не хочет этого», но третьему сезону всё же быть

Название ромкома Netflix «Никто не хочет этого» отнюдь не отражает истинного отношения к нему зрителей, а потому стриминг-гигант не долго думая продлил свой новый хит с Адамом Броди и Кристен Белл на третий сезон. Об это сообщила шоураннер проекта Эрин Фостер:

Я невероятно рада. Для меня большая честь писать о моей любимой паре в таком масштабе. Пока это не слишком отвлекает меня от просмотра вечернего реалити-ТВ, я буду делать это столько, сколько они захотят!

От реалити-шоу, возможно, всё же придётся оторваться. Зрительская оценка по сравнению с первым сезоном заметно просела — многие жалуются на отсутствие какого-либо развития и множество самоповторов. Но сериал продолжает держать уровень благодаря отличной химии между персонажами, актёрской игре, ламповой атмосфере и остроумных диалогах.

По сюжету главная героиня, ведущая откровенного подкаста и агностик, влюбляется в убеждённого раввина. Герои уверены, что эти отношения обречены, но они продолжают выбирать друг друга, несмотря на столь разные взгляды и осуждение окружающих.

Вместе с Броди и Белл в сериале снимаются Джастин Люпе, Тимоти С. Саймонс, Джеки Тон, Пол-Бен Виктор, Стефани Фераси и Това Фелдшух, а также заскочившие на огонёк во втором сезоне Сет Роген и Лейтон Мистер.