6
СЕРИАЛЫ
1 437

Милли Бобби Браун ответила на вопрос о Дэвиде Харборе впервые после предполагаемого конфликта

Источник: Netflix

В преддверии премьеры пятого и финального сезона «Очень странных дел» в некоторых неблагонадёжных изданиях всплыла информация о конфликте на съёмках между Милли Бобби Браун и Дэвидом Харбором. Мол, актёр всячески издевался над ней, актриса в ответ подала письменную жалобу Netflix, который всё это дело тщательно расследовал.

Официального подтверждения этому так и не последовало, а актёры очень тепло общались на мероприятии по случаю премьеры. Создатели братья Дафферы и Шон Леви в один голос твердят, что все они — одна большая семья, с трепетом относящаяся друг другу.

Теперь к ним присоединилась и сама Браун, так ответившая на вопрос журналиста о Харборе:

Нам так повезло, что мы есть друг у друга. Этот сериал очень много значит для нас обоих и всех здесь присутствующих. Это последние 10 лет нашей жизни.

Словом, расходимся, обсуждать нечего. Зато теперь все будут с удвоенной силой ожидать премьеры пятого сезона, которая состоится 26 ноября.

Комментарии (6)

