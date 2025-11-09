Четвёртый сезон «Ричера» ближе, чем вы думали

Премьера третьего сезона «Ричера» состоялась в феврале этого года, и, похоже, четвёртый не заставит себя долго ждать. В одном из недавних интервью звезда сериала Алан Ричсон рассказал, что съёмки вот-вот завершатся:

Нам осталась ещё неделя. Это было невероятно трудно, но это, безусловно, лучший сезон из всех, что мы делали. Я очень взволнован.

Как и в предыдущих сезонах, к Ричсону присоединится совершенно новая команда. Сидель Ноэль сыграет Тамару, детектива, которая помогает Ричеру в расследовании шокирующего самоубийства в метро загадочной женщины, связанной с влиятельным членом Конгресса. Роль конгрессмена Джона Сэмсона досталась Марку Блукасу, а его жены — Кэтлин Робертсон. А Крис Маркетт сыграет провинциального полицейского Джейкоба Меррика. Также в актёрский состав вошли Кевин Уайзман, Агнес Мо, Ангуун и Кевин Корригэн.