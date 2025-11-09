 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
Реклама
   

Реклама

ООО «Пиксель Шквал», ИНН 7813657966, ID #a-53059

Токен: F7NfYUJCUneTTTQUmo2J

   
Интерактивный сериал Dispatch будут выпускать на протяжении четырёх недель Серия Rook: Exodus вернётся этой осенью с новым сюжетом Футуристический бомж Сэм Рокуэлл на первом кадре фильма режиссёра «Пиратов Карибского моря» Гора Вербински «Kей-поп-охотницы на демонов» и «Назад в будущее» вернулись в американский кинопрокат Дичь по-диснеевски: Дженнифер Лоуренс и Эмма Стоун готовят фильм про Мисс Пигги
• • •
 
2
СЕРИАЛЫ
831

Четвёртый сезон «Ричера» ближе, чем вы думали

Источник: Amazon

Премьера третьего сезона «Ричера» состоялась в феврале этого года, и, похоже, четвёртый не заставит себя долго ждать. В одном из недавних интервью звезда сериала Алан Ричсон рассказал, что съёмки вот-вот завершатся:

Нам осталась ещё неделя. Это было невероятно трудно, но это, безусловно, лучший сезон из всех, что мы делали. Я очень взволнован.

Как и в предыдущих сезонах, к Ричсону присоединится совершенно новая команда. Сидель Ноэль сыграет Тамару, детектива, которая помогает Ричеру в расследовании шокирующего самоубийства в метро загадочной женщины, связанной с влиятельным членом Конгресса. Роль конгрессмена Джона Сэмсона досталась Марку Блукасу, а его жены — Кэтлин Робертсон. А Крис Маркетт сыграет провинциального полицейского Джейкоба Меррика. Также в актёрский состав вошли Кевин Уайзман, Агнес Мо, Ангуун и Кевин Корригэн.

Комментарии (2)

Ещё на эту тему

7Алана Ричсона окружили новыми союзниками и врагами для съёмок следующего сезона боевика «Джек Ричер» 12Первый взгляд на спин-офф «Ричера» об очень умном женском персонаже 15Третий сезон «Ричера» показал лучший старт на Prime Video со времени выхода Fallout

Тоже интересно

0Одному члену Фантастической четвёрки пришлось пожертвовать своим лицом для разоблачения Доктора Дума 37Доминик Маклафлин и Ник Фрост в образе своих героев на новых фото со съёмок сериала «Гарри Поттер» 1Мордобой, погони и перестрелки в 10 минутах геймплея Ananta 15Ура! «Отдел нераскрытых дел» продлён на второй сезон 5Убийца Мадс Миккельсен ищет детских чудовищ на первом кадре ужастика «Пыльный кролик»

Далее на КГ

3
Няня из сказки: представлен отрывок фильма «Яга на нашу голову» со Светланой Ходченковой
 0
КГ играет: Silent Hill 4: The Room, часть 1
 4
Провалившаяся эпическая криминальная комедия с Леонардо Дикаприо «Битва за битвой» скоро выходит на цифре
 0
Клоун-монстр: DC выкатило новые обложки с Джокером из «Абсолютной» вселенной
 1
Праздники с расчленёнкой: EC Comics готовит свежий сборник ужасных историй прямо под Новый год
 0
Дружба — это контракт: BOOM! Studios будет выпускать комиксы про My Little Pony
 19
«Хищник: Планета смерти» на старте обгоняет все сольные части серии
 10
Крис Пратт яростно сидит на постере фантастического боевика Тимура Бекмамбетова «Казнить нельзя помиловать»
 19
После «Горыныча» музыкальная сказка «Алиса в Стране Чудес» преодолела отметку в 1 млрд рублей кассовых сборов
 0
Рецензия и отзывы на комикс «Чуть левее Средиземья»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Игры Финальное дополнение для Kingdom Come: Deliverance 2 получило трейлер и дату выхода
 
КиноИгры Первые постеры и каст экранизации файтинга «Стрит Файтер»
 
Одиннадцатая и демогоргон: новые кадры из финального сезона «Очень странных дел»
 
Серия Rook: Exodus вернётся этой осенью с новым сюжетом
 
Кино «Лaзep-шoy „Tpи дeбилa“» — пpямaя тpaнcляция
 
Кино «Пчеловод 2» с Джейсоном Стэйтемом сохранит злодея из первого фильма
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Лазер-шоу «Три дебила» – 698: «Баллада о маленьком игроке», «Заклятие 4», кто экранизирует Call of Duty, ещё один «Дом у дороги 2»
 
0ЕВА – 658: Бьёт — значит любит (бить)
 
 
0Телеовощи – 624: Замеры кринжа
 
2Ноль кадров в секунду – 603: Вялый самурай
 
0Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 128: Интервью по игре «Спарта 2035»
 
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 697: «Дом динамита», «Глазами пса», фильм про Бена Соло, недорогая бондиана, «Супруги Роуз»
 
1ЕВА – 657: На странном горизонте
 
1Телеовощи – 623: Мадам с шахтой
 
1Ноль кадров в секунду – 602: It's fucking blyad
 
11Лазер-шоу «Три дебила» – 696: «Трон: Арес», убытки студии Disney, ужастик про обезьяну, «Большое смелое красивое путешествие»
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru