 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
Реклама
   

Реклама

ООО «Пиксель Шквал», ИНН 7813657966, ID #a-53059

Токен: F7NfYUJCUneTRTzMXLBv

   
Точно лучше Джилленхола: Рэйчел Броснахэн теперь играет главную роль во втором сезоне сериала «Презумпция невиновности» Тёмное фэнтези в тизере нового аниме «Скарлет» от режиссёра «Девочки, покорившей время» и «Красавицы и дракона» Aphelion — Don't Nod перекладывает геймплей Jusant на космофантастические рельсы Легендарный нуарный детектив Дик Трейси вернётся со вторым томом своего перезапуска Вот дерьмо! Райан Рейнольдс продюсирует мультфильм про застенчивого навозного жука
• • •
 
СЕРИАЛЫ
410

Алана Ричсона окружили новыми союзниками и врагами для съёмок следующего сезона боевика «Джек Ричер»

Источник: Amazon

Стриминг Prime Video набрал новых актёров и актрис, которые с близкого расстояния будут восхищаться Аланом Ричсоном на съёмках четвёртого сезона сериала «Джек Ричер». Успешная адаптация романов Ли Чайлда в прошлом октябре получила очередное продление. Ник Сантора остался шоураннером.

Узнаваемый Джей Барушель сыграет одну из центральных ролей. Вместе с ним появятся Сидель Ноэль, индонезийская певица и актриса Агнес Мо, индонезийско-французская певица Анггун, Кевин Корриган, Кевин Уайзман, Марк Блукас и Кэтлин Робертсон.

Новый сезон берёт за сюжетную основу роман 2009 года Gone Tomorrow — тринадцатую книгу в цикле про Джека Ричера. Повествование начинается со случайной встречи в поезде с чем-то обеспокоенным незнакомцем, которая приводит к ужасным последствиям. Персонаж Ричсона оказывается участником опасной игры против безжалостных врагов из высших эшелонов власти.

Барушель сыграет Джейкоба Меррика — полицейского из небольшого городка. Ноэль изобразит Тамару Грин — детектива из полицейского департамента Филадельфии. Мо получила партию Лилы Хот — молодой женщины из Индонезии, которая приехала в Америку вместе со своей матерью Амишей Хот (Анггун), чтобы в Филадельфии найти биологического отца. Корриган сыграет детектива Докерти — напарника Тамары.

Уайзман играет Рассела Плама — журналиста-фрилансера из Вашингтона, наблюдающего за подозрительной деятельностью агентов ЦРУ. Блукас станет Джоном Сэмсоном — американским конгрессменом; Робертсон изобразит его жену Элизабет.

Третий сезон «Ричера», вышедший в феврале 2025-го, стал самым просматриваемым среди долгоиграющих сериалов на платформе Prime Video.

Теги
КастингРичерАлан РичсонAmazon MGMPrime Video
Комментарии

Ещё на эту тему

+Суровая зима, прежние герои и новые монстры: детали анимационного спин-оффа «Очень странных дел»

Тоже интересно

0Крутые отбросы: накачанный экшеном главный трейлер аниме по манге «Гачиакута» 3Дуэйн Джонсон сыграет токсичного мотивационного гуру в психологическом триллере 15Возвращение в мир «Пацанов»: супергероическая школота и новый декан в тизере второго сезона «Поколение „Ви“» 7MudRunner с сюжетом? Трейлер игры «Заря», симулятора деревенского водилы 23Прогулки с динозаврами и Скарлетт Йоханссон в новом трейлере «Мира Юрского периода: Возрождение»

Далее на КГ

2
Джеймс Ганн и начинающие супер-«герои»: фото с первого теста костюмов четырёх персонажей «Супермена»
 0
Суровая зима, прежние герои и новые монстры: детали анимационного спин-оффа «Очень странных дел»
 2
Даррен Аронофски заинтересовался триллером с токсичным гуру Дуэйном Джонсоном
 8
Настоящие детективы опять в деле: Мэттью Макконахи может сыграть легендарного сыщика по сценарию Ника Пиццолатто
 9
Ремейк мультфильма «Лило и Стич» собрал в мировом прокате больше, чем оба последних кинокомикса Marvel
 0
КГ играет: Tomb Raider I-II-III Remastered, часть 8
 1
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 677: «Балерина», «Расплата 2», видеоигровой Джеймс Бонд, фильм про OpenAI, лучшая часть «Хищника»
 0
Австралия, Камелот и оружейная конференция: появились первые страницы из Predator: Black, White & Blood #1
 0
КГ играет: The Case of the Golden Idol, часть 2
 11
Экранизация «Как приручить дракона» стартует в прокате хуже недавнего «Лило и Стича»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Новые фильмы недели: звезда «Пацанов» захватывает саммит, а Рами Малек включает Джейсона Борна
 
КиноИгры Сидни Суини и сценаристы «Дэдпула и Росомахи» усилили экранизацию популярной игры Split Fiction
 
Рецензия и отзывы на сериал «Одни из нас»
 
Кино Полный хаос и Леонардо Дикаприо в трейлере триллера «Битва за битвой»
 
Кино Режиссёр второго по популярности фильма Netflix снимет психологический триллер про власть, секс и убийства
 
Игры Vindictus: Defying Fate — тизер альфа-теста красивого корейского слэшера
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 677: «Балерина», «Расплата 2», видеоигровой Джеймс Бонд, фильм про OpenAI, лучшая часть «Хищника»
 
3ЕВА – 637: Лунные капибары
 
2Телеовощи – 603: Три весёлых гуся
 
2Ноль кадров в секунду
 
 
2Ноль кадров в секунду – 582: Summer Game Fest 2025
 
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
11Лазер-шоу «Три дебила» – 676: Финальная «Миссия невыполнима», «Лило и Стич», принцесса Зельда с сюрпризом, «Тудум 2025»
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
5ЕВА – 636: (Педо)Фил
 
0Телеовощи – 602: Вопросы о кентаврах
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru