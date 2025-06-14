Алана Ричсона окружили новыми союзниками и врагами для съёмок следующего сезона боевика «Джек Ричер»

Стриминг Prime Video набрал новых актёров и актрис, которые с близкого расстояния будут восхищаться Аланом Ричсоном на съёмках четвёртого сезона сериала «Джек Ричер». Успешная адаптация романов Ли Чайлда в прошлом октябре получила очередное продление. Ник Сантора остался шоураннером.

Узнаваемый Джей Барушель сыграет одну из центральных ролей. Вместе с ним появятся Сидель Ноэль, индонезийская певица и актриса Агнес Мо, индонезийско-французская певица Анггун, Кевин Корриган, Кевин Уайзман, Марк Блукас и Кэтлин Робертсон.

Новый сезон берёт за сюжетную основу роман 2009 года Gone Tomorrow — тринадцатую книгу в цикле про Джека Ричера. Повествование начинается со случайной встречи в поезде с чем-то обеспокоенным незнакомцем, которая приводит к ужасным последствиям. Персонаж Ричсона оказывается участником опасной игры против безжалостных врагов из высших эшелонов власти.

Барушель сыграет Джейкоба Меррика — полицейского из небольшого городка. Ноэль изобразит Тамару Грин — детектива из полицейского департамента Филадельфии. Мо получила партию Лилы Хот — молодой женщины из Индонезии, которая приехала в Америку вместе со своей матерью Амишей Хот (Анггун), чтобы в Филадельфии найти биологического отца. Корриган сыграет детектива Докерти — напарника Тамары.

Уайзман играет Рассела Плама — журналиста-фрилансера из Вашингтона, наблюдающего за подозрительной деятельностью агентов ЦРУ. Блукас станет Джоном Сэмсоном — американским конгрессменом; Робертсон изобразит его жену Элизабет.

Третий сезон «Ричера», вышедший в феврале 2025-го, стал самым просматриваемым среди долгоиграющих сериалов на платформе Prime Video.