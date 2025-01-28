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161

Звезда «Дэдпула и Росомахи» Дженнифер Гарнер возглавила сериал «Пятизвездочные выходные»

Источник: Marvel

«Зелёный свет» получил сериал по роману «Пятизвездочные выходные» (The Five-Star Weekend). Экранизация находилась в разработке у стримингового сервиса Peacock около года. «Зелёный свет» адаптации был дан после того, как к проекту присоединилась Дженнифер Гарнер («Электра», «Дэдпул и Росомаха», «Последнее, что он сказал мне»). Она спродюсирует сериал и исполнит в нём главную роль. Об этом рассказал портал Deadline.

Оригинальный роман написала Элин Хилдербранд. Создательницей адаптации выступает Ребекка Брунштеттер («Уборщица. История матери-одиночки», «Секрет»). Она также является одним из сценаристов и исполнительных продюсеров сериала.

Холлис Шоу (Гарнер) — известная ведущая кулинарного блога, чья жизнь начинает рушиться после внезапной гибели мужа. В попытке преодолеть горе и вновь обрести себя Шоу приходит идея провести выходные в своём доме на острове Нантакет с подругами, принадлежащим к разным этапам её жизни. Но у каждой из подруг есть проблемы и секреты, которые раскрываются и заставят их по-новому узнать друг друга.

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Последнее, что он мне сказал
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