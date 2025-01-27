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Родственники-детективы и их папа Клэнси Браун в трейлере драмеди «Хороший коп, плохой коп»

Источник: The CW

Телеканал The CW представил трейлер процедуральной драмеди «Хороший коп, плохой коп». Премьера сериала состоится на канале 19 февраля. Главные роли играют Лейтон Мистер («Сплетница»), Люк Кук («Династия», «Куколка»), Клэнси Браун («Миллиарды», «Декстер: Новая кровь») и другие.

В центре сюжета детективы полиции маленького города сестра Лу (Мистер) и её брат Генри (Кук), вынужденные работать вместе. На работе им приходится сталкиваться с колоритными местными жителями и испытывать острую нехватку ресурсов. При этом у них непростые отношения друг с другом и с начальником полиции Хэнком (Браун), который является их отцом.

Ранее стало известно, что звезда «Сверхъестественного» и «Уокера» Джаред Падалеки сыграет сельского врача в новом сериале CBS. Также недавно объявили, кто сыграет суперзлодея Синестро в сериале DC Studios про Зелёных фонарей.

Теги
ВидеоХороший коп, плохой коп
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