Звезда Fallout слетает с катушек в трейлере третьего сезона «Белого лотоса»

Создатели хитовой драмы HBO «Белый лотос» продолжают исправно снабжать зрителей качественным контентом, и, будем надеяться, третий сезон не станет исключением. Состав по обыкновению подобрался звёздный — Уолтон Гоггинс, Мишель Монахэн, Кэрри Кун, Лиса из Blackpink, Лесли Бибб, Джейсон Айзекс, Эйми Лу Вуд и Патрик Шварценеггер. Хотя затмить Обри Плазу, Сидни Суини, Александру Даддарио и Мэган Фейхи из предыдущих сезонов будет сложновато.

Придётся обходиться и без Дженнифер Куллидж. Вместо неё теперь Наташа Ротуэлл — спа-менеджер Белинда из первого сезона, которая перебралась в Таиланд. Надо сказать, русских здесь сильно не хватает:



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В третьем сезоне будет 8 серий, и первая выйдет в эфир уже 16 февраля. Также на днях «Белый лотос» был досрочно продлён на четвёртый сезон.