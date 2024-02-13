Лиса из Blackpink сыграет в третьем сезоне «Белого лотоса»

Лалиса Манобаль, или как её знают миллионы фанатов, Лиcа из Blackpink, решила, что пора покорять не только музыкальные вершины, но и актёрские. Как сообщает Variety, она присоединится к звёздному составу «Белого лотоса» от HBO, где дебютирует под своим настоящим именем.

Сериал, который уже успел собрать целую армию фанатов и кучу «Эмми», похоже, не собирается останавливаться на достигнутом. Сюжет как всегда заманчиво замалчивается, и детали роли Лисы держатся в строжайшем секрете. Видимо, создатели хотят сохранить интригу до последнего.

Лиса становится второй посланницей Blackpink в мире актёрства на HBO, следуя по стопам Дженни, которая уже успела засветиться в драме «Кумир» (с дочкой Джонни Деппа в главной роли). Кажется, девушки решили не ограничиваться одним только кей-попом и доказать, что таланты у них гораздо шире.

Blackpink, ставшая символом кей-поп-культуры с момента своего дебюта в 2016 году, продолжает радовать фанатов и фанаток — теперь не только музыкальными хитами.