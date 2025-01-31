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«Очень странные дела» задержатся на Netflix после финала благодаря новым проектам по франчайзу

Источник: Netflix

Предположительно осенью Netflix представит восьмисерийный финал сериала «Очень странные дела». Его выход могут растянуть на два месяца, но шоу точно завершится пятым сезоном в нынешнем году. Сами авторы сериала, Братья Дафферы, описали сезон как «восемь фильмов-блокбастеров». И хотя они завершат основную историю, «Очень странные дела» ещё задержаться на Netflix благодаря новым проектам по франчайзу. По словам Мэтта Даффера, каждый спин-офф и продолжение должны оправдывать своё существование. И ещё для создателей очень важно, чтобы всё, что связано с «Очень странными делами» было высочайшего качества.

Пока известно только об одном из предстоящих проектов по франчайзу. Им будет двухсезонный анимационный сериал под кодовым названием Project Mirkwood.

Кроме того, продюсерская компания Братьев Дафферов готовит для Netflix не связанные с «Очень странными делами» сериалы The Boroughs и Something Very Bad is Going to Happen. Они должны выйти в 2026-м.

А в апреле в американском прокате появится комедийный хоррор «Адское лето» от звезды «Очень странных дел» Финна Вулфхарда. У фильма есть трейлер без цензуры.

Теги
Очень странные дела
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