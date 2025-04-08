«Москва слезам не верит» превратилась в мюзикл с Иваном Янковским (фото)

Словно мало нам было всех этих ремейков, на горизонте замаячил новый, да ещё какой — «Москва слезам не верит» попала в руки Жоры Крыжовникова, и он переосмыслит её на свой лад. Не иначе, создатель «Слова пацана» решил выдать очередной хит — новый сериал будет мюзиклом, а главные роли исполнят Иван Янковский и Анастасия Талызина.

Съёмки уже завершены, а вот и первый взгляд на мини-сериал «Москва слезам не верит. Всё только начинается»:

Сообщается, что речь пойдёт о трёх подругах. В начале 2000-х Ксюша приезжает в Москву в поисках лучшей жизни, сбежав с ребёнком от мужа-абьюзера. Там она встречает студентку медицинского Олю и взбалмошную Машу, мечтающую выйти замуж за иностранца. Спустя 20 лет судьба дарит подругам ещё один шанс на счастье.

В ролях также Тина Стойилкович, Мария Камова, Андрей Максимов и Андрей Бурковский. Сериал выйдет на потоковом сервисе Wink.