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Сериал по роману «Преступление и наказание» поставил рекорд на «Кинопоиске»

Источник: «Кинопоиск»

«Кинопоиск» объявил, что экранизация романа «Преступление и наказание» установила новое достижение в онлайн-кинотеатре. Она поставила рекорд на «Кинопоиске» среди сериалов по аудитории в день премьеры. Первые четыре эпизода адаптации вышли на видеосервисе 2 ноября. За сутки её посмотрело более 600 тысяч подписчиков «Яндекс Плюса». Это стало лучшим показателем для сериалов. Предыдущими рекордсменами были «Король и Шут» и «Игры».

Оставшиеся шесть эпизодов «Преступления и наказания» выйдут 30 ноября.

Современного Родиона Раскольникова в сериале играет Иван Янковский, его сестру Дуню — Любовь Аксёнова, друга Дмитрия Разумихина — Тихон Жизневский. Роль Сони Мармеладовой исполняет Алёна Михайлова, а Марфы Петровны Свидригайловой — Юлия Снигирь. Следователя Порфирия Петровича играет Владимир Мишуков.

Теги
Преступление и наказание
Комментарии (6)

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