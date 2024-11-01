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Сериал «Преступление и наказание» получил новую дату премьеры

Источник: «Кинопоиск»

«Кинопоиск» назвал на странице во «ВКонтакте» новую дату премьеры сериала «Преступление и наказание» по роману Фёдора Достоевского. Выход первых серий экранизации состоится 2 ноября в 22:00.

Первые четыре эпизода адаптации планировались к релизу в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» 26 октября, а последние шесть — 30 октября. Но затем старт два раза откладывали на другие дни в октябре.

Современного Родиона Раскольникова в сериале играет Иван Янковский, его сестру Дуню — Любовь Аксёнова, друга Дмитрия Разумихина — Тихон Жизневский. Роль Сони Мармеладовой исполняет Алёна Михайлова, а Марфы Петровны Свидригайловой — Юлия Снигирь. Следователя Порфирия Петровича играет Владимир Мишуков.

Теги
Преступление и наказание
Комментарии (2)

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