Фильм «Острые козырьки» показал первый кадр со звёздным новичком

Стриминг Netflix презентовал первый официальный кадр с персонажем Барри Кеогана из полнометражного продолжения сериала «Острые козырьки»:

Стриминг Netflix собрал ключевых игроков, разумеется, включая Киллиана Мёрфи. Без его персонажа — предводителя криминального клана Томаса Шелби — всё это не имело бы смыла.

Точного описания фильма нет, но действие истории разворачивается в разгар Второй мировой. Сценарий написал Стивен Найт, один из создателей оригинального сериала.