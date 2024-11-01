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10 834

Фильм «Острые козырьки» показал первый кадр со звёздным новичком

Стриминг Netflix презентовал первый официальный кадр с персонажем Барри Кеогана из полнометражного продолжения сериала «Острые козырьки»:

Кадры из фильма «Острые козырьки»

Стриминг Netflix собрал ключевых игроков, разумеется, включая Киллиана Мёрфи. Без его персонажа — предводителя криминального клана Томаса Шелби — всё это не имело бы смыла.

Точного описания фильма нет, но действие истории разворачивается в разгар Второй мировой. Сценарий написал Стивен Найт, один из создателей оригинального сериала.

Теги
ГалереяОстрые козырькиNetflixБарри Кеоган
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Кей-поп
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Новости Все комиксы Рецензии
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Все авторы
Подкасты
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