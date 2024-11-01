Звезда «Подпольной империи» станет шерифом города, куда нагрянут Зелёные фонари в сериале DC Studios

Благодаря Deadline о грядущем сериале «Фонари» от DC Studios стало известно чуть больше. Постоянную роль в проекте о Зелёных фонарях получила Келли Макдональд («Старикам здесь не место», «Подпольная империя», «По долгу службы»). Она воплотит на экране шерифа Керри, глубоко преданную семье и городу. Когда некие тайны местного сообщества начнут всплывать на поверхность, испытания ей поможет выдержать стойкость, сформированная сложным прошлым.

Сериал из восьми эпизодов собираются снимать в 2025 году. По атмосфере его планируют сделать похожим на «Настоящего детектива». Двое стражей галактики из Корпуса Зелёных фонарей будут расследовать убийство в американской глубинке. При таких обстоятельствах они столкнутся с Керри.

Зелёными фонарями окажутся легендарный Хэл Джордан и новобранец Джон Стюарт. Роль Джордана получил Кайл Чендлер («Кинг-Конг», «Годзилла против Конга»), а Стюарта — Аарон Пьер («Ребел-Ридж»).

Шоураннером сериала назначен Крис Манди («Озарк»). Он, Дэймон Линделоф («Остаться в живых», «Хранители») и автор комиксов DC Том Кинг выступают сценаристами и исполнительными продюсерами проекта. Первые две серии срежиссирует Джеймс Хоуз («Медленные лошади»).

«Фонари» будут частью новой киновселенной DC, которая начнётся в декабре анимационным сериалом «Монстры-коммандос».