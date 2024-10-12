Аарон Пьер сыграет Зелёного фонаря Джона Стюарта в сериале от DC Studios

В декабре новая киновселенная DC начнётся анимационным сериалом «Монстры-коммандос». После него будут выходить игровые фильмы и сериалы про супергероев от DC Studios. В том числе сериал «Фонари» (Lanterns) по мотивам комиксов про Зелёных фонарей.

По атмосфере проект планируют сделать похожим на «Настоящий детектив». Двое стражей галактики из Корпуса Зелёных фонарей будут расследовать убийство в американской глубинке. Этими героями будут легендарный Хэл Джордан и новобранец Джон Стюарт. Роль Джордана досталась Кайлу Чендлеру («Кинг-Конг», «Годзилла против Конга»). А роль Стюарта получил Аарон Пьер («Ребел-Ридж»).

Сериал из восьми эпизодов планируют снимать в 2025 году. Его шоураннером стал Крис Манди («Озарк»). Он, Дэймон Линделоф («Остаться в живых», «Хранители») и автор комиксов DC Том Кинг выступают сценаристами и исполнительными продюсерами проекта.

Джордан уже появлялся в фильме «Зелёный фонарь» 2011 года. Там персонажа сыграл Райан Рейнольдс. От роли Джордана в предстоящем сериале ранее отказался Джош Бролин, сыгравший Кейбла в «Дэдпуле 2» и Таноса в двух частях «Мстителей».