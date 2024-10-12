 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Продажи Senua's Saga: Hellblade II оставляют желать лучшего Эмма Робертс считает, что в провале «Мадам Паутины» виноваты сетевые юмористы От нового трейлера «Улыбки 2» станет всем страшней Злодейка Милла Йовович будет преследовать слепую женщину в экшен-триллере В Ultimate-вселенную Marvel ворвался преображённый Соколиный глаз
• • •
 
2
СЕРИАЛЫ
332

Аарон Пьер сыграет Зелёного фонаря Джона Стюарта в сериале от DC Studios

Источник: Netflix

В декабре новая киновселенная DC начнётся анимационным сериалом «Монстры-коммандос». После него будут выходить игровые фильмы и сериалы про супергероев от DC Studios. В том числе сериал «Фонари» (Lanterns) по мотивам комиксов про Зелёных фонарей.

По атмосфере проект планируют сделать похожим на «Настоящий детектив». Двое стражей галактики из Корпуса Зелёных фонарей будут расследовать убийство в американской глубинке. Этими героями будут легендарный Хэл Джордан и новобранец Джон Стюарт. Роль Джордана досталась Кайлу Чендлеру («Кинг-Конг», «Годзилла против Конга»). А роль Стюарта получил Аарон Пьер («Ребел-Ридж»).

Сериал из восьми эпизодов планируют снимать в 2025 году. Его шоураннером стал Крис Манди («Озарк»). Он, Дэймон Линделоф («Остаться в живых», «Хранители») и автор комиксов DC Том Кинг выступают сценаристами и исполнительными продюсерами проекта.

Джордан уже появлялся в фильме «Зелёный фонарь» 2011 года. Там персонажа сыграл Райан Рейнольдс. От роли Джордана в предстоящем сериале ранее отказался Джош Бролин, сыгравший Кейбла в «Дэдпуле 2» и Таноса в двух частях «Мстителей».

Теги
Остаться в живых
Комментарии (2)

Ещё на эту тему

4После Райана Рейнольдса Зелёного Фонаря сыграет Кайл Чендлер

Тоже интересно

0Анонс Chernobylite 2: Exclusion Zone 20Скала и Капитан Америка спасают Санту в новом трейлере рождественского фильма «Красный» 0«Лaзep-шoy „Tpи дeбилa“» — пpямaя тpaнcляция 18Восставшие машины пытаются убить Рэйчел Зеглер в трейлере комедийного ужастика «Миллениум» 10Роберт Паттинсон постоянно умирает в анонсе трейлера научной фантастики «Микки 17»

Далее на КГ

2
«Джокер: Безумие на двоих» улучшил антирекорд «Капитана Марвел 2» по падению сборов
 2
«Рыцарь семи королевств»: Джордж Мартин показал свежие фото со съёмок
 0
КГ играет: Игровой коллаж № 143
 3
Все умирают и это [вырезано цензурой]: глубокомысленная афиша экранизации Стивена Кинга «Обезьянка»
 12
«Эмили в Париже» в центре международного конфликта: президент Франции и мэр Рима сцепились в борьбе за сериал
 0
«Ужасающий» станет видеоигрой
 0
КГ играет: Yakuza: Like a Dragon, часть 16
 6
«Медленные лошади» — первый трейлер пятого сезона и дата выхода
 0
Valiant представило свои новые комиксы для финального этапа инициативы «Возрождение»
 0
Новый роман от создателя «Хранителей» Алана Мура только что вышел, но у его продолжения уже есть название
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Аниме «Повседневная жизнь онлайн-покупателя среднего возраста в другом мире» — анонс и тизер аниме про попаданца с доступом к интернет-магазину
 
Кино Провальный ужастик с Холли Берри скоро выходит на домашнем видео
 
Кино Экшен «Грань будущего» выбился в лидеры стриминга Netflix
 
https://www.soompi.com/article/1680354wpp/august-boy-group-brand-reputation-rankings-announced-7 Макс Вовчук Кей-поп BigHit Music, Pledis Entertaiment, YG Entertaiment
 
Аниме Тираж манги «Дни Сакамото», по которой снимают аниме, превысил 5,5 млн копий
 
Саурон и Келебримбор натворили колец — свежие постеры «Властелина колец. Колец власти»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Лазер-шоу «Три дебила» – 641: Провал «Джокера 2», свежий Кевин Смит, «Не говори никому», «Платформа 2», «Сталкер»
 
11Телеовощи – 569: Батон на измене
 
5ЕВА – 602: После технических неполадок
 
2Ноль кадров в секунду – 547: Заткнись и переноси
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 640: «Одинокие волки», «Трансформеры: Начало», «Балерина», провал «Мегалополиса», мультик «Течение»
 
2ЕВА – 601: По спирали
 
2Телеовощи – 568: Мой верный Штырь
 
2Ноль кадров в секунду – 546: Хрючево на 200 часов
 
 
7Лазер-шоу «Три дебила» – 639: «Громовержцы» Marvel, киновселенная Bubble, Джеймс Кэмерон, дешёвый «Хеллбой», «Подай знак»
 
3ЕВА – 600: Нормальный анимешный отец
Ещё

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2024 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru