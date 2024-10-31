Появился трейлер исторического детектива «Плевако»

7 ноября состоится премьера сериала «Плевако». Незадолго до этого вышел трейлер исторического детектива. Ролик опубликовал онлайн-кинотеатр PREMIER, в котором будет выходить сериал.

В проекте заявлено 10 эпизодов. В день премьеры на видеосервисе появятся две первые серии. Два заключительных эпизода выпустят 12 декабря.

Роли в сериале исполняют Сергей Безруков, Николай Шрайбер, Ольга Лерман, Даниил Воробьёв, Игорь Гордин, Зоя Бербер, Мария Смольникова и другие.

Описание сюжета с сайта PREMIER:

Сериал, вдохновленный реальной историей жизни известного российского адвоката. Выдающийся ораторский талант и природная смекалка помогают ему в пух и прах разносить обвинителей в суде, а простые люди считают его героем. Но однажды мир Николая Федоровича начинает рушиться: в его конторе проводятся обыски, королева воровского мира хочет ему отомстить, а внезапно вспыхнувшие взаимные чувства к чужой жене рискуют обернуться катастрофой. Перед Плевако встает вопрос: как помогать людям и сохранить любовь, если под угрозой твоя жизнь, карьера и репутация? Цитата из пресс-релиза

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