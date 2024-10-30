Сериал «Преступление и наказание» лишился даты премьеры

«Кинопоиск» во «ВКонтакте» объявил о новом переносе даты премьеры своего сериала «Преступление и наказание» по роману Фёдора Достоевского. Первые четыре эпизода экранизации планировались к выходу 26 октября, а последние шесть — 30 октября. Но затем старт два раза откладывали на другие дни в октябре, а вчера появилось сообщение об очередном переносе, но уже без даты премьеры. То есть релиз 10-серийной адаптации отложили на неопределённый срок.
С субботы вы наблюдаете за непростым марафоном переносов нашего нового сериала по Достоевскому, и у нас есть важное, хоть и непростое, сообщение.
Мы переносим, но не отменяем старт сериала «Преступление и наказание». Дату назовем позже. Мы видели множество догадок и слухов — реальность проще: есть моменты, которые потребовали больше времени, чем мы предполагали.
Понимаем ответственность перед нашими подписчиками и перед всеми, кто на протяжении этих дней свою грусть переводил в мемы и шутки. Спасибо вам, что ждете и переживаете.
А сейчас хотим сказать огромное спасибо всей съёмочной группе, актёрам и актрисам. Они волновались не меньше фанатов.
Режиссёром новой экранизации «Преступления и наказания» выступил Владимир Мирзоев («Внутри убийцы»). Современного Родиона Раскольникова в ней играет Иван Янковский, его сестру Дуню — Любовь Аксёнова, друга Дмитрия Разумихина — Тихон Жизневский. Роль Сони Мармеладовой исполняет Алёна Михайлова, а Марфы Петровны Свидригайловой — Юлия Снигирь. Следователя Порфирия Петровича играет Владимир Мишуков.
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