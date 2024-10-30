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СЕРИАЛЫ
1 004

Названы претендентки на роль новой Лары Крофт

Источник: HBO

Всё сложно с новой «Ларой Крофт» от Фиби Уоллер-Бридж и потокового сервиса Amazon. Настолько, что на роль новой расхитительницы гробниц снова метят далёкие от типажа Анджелины Джоли девушки. Издание Deadline называет главными претендентками Софи Тёрнер («Игра престолов») и Люси Бойнтон («Богемская рапсодия»).

Впрочем, кастинг ещё в самом разгаре, так что не исключены и сюрпризы. Но точно не в лице Эммы Коррин и Маккензи Дэвис — говорят, актрисы тоже были в виш-листе, однако пробоваться на роль не будут.

Сериал находится в разработке уже не первый год, однако официально получил зелёный свет только этой весной. Создательница «Дряни» напишет сценарий и выступит исполнительным продюсером проекта. Уоллер-Бридж преисполнена решимости перенести на экран своего любимого женского персонажа юности.

Теги
Лара Крофт
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