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СЕРИАЛЫ
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Новая Лара Крофт от создательницы «Дряни» официально в работе

Источник: Disney

В прошлом году стало известно, что Фиби Уоллер-Бридж, подарившая миру восхитительный сериал «Дрянь» и не менее восхитительную героиню Аны де Армас в «007: Не время умирать», хочет добавить в свой послужной список ещё и «Лару Крофт». И вот теперь официально — Amazon заказал сериал за её авторством и, если всё пойдёт как надо, это будет лишь началом нового успешного франчайза.

Пока больше никаких подробностей — кастинг, разумеется, ещё даже не начинался. Сама Уоллер-Бридж в восторге от всего происходящего:

Если бы я могла рассказать это себе-подростку, думаю, я бы взорвалась. Tomb Raider была огромной частью моей жизни, и для меня большая честь перенести её на телеэкраны с такой увлечённой командой. Лара Крофт очень много значит для меня, как и для многих, и я с нетерпением жду этого приключения.

Будем надеяться она сможет реабилитироваться за «Индиану Джонса 5», для которого помимо всего прочего дорабатывала сценарий — там получилось откровенно не очень.

К слову, актриса должна была исполнить главную роль в сериале-переосмыслении «Мистер и миссис Смит» на пару с Дональдом Гловером, тоже на Amazon. Но, как говорят, у двух очень творческих людей было очень разное представление о том, что должно получиться в итоге. Что в итоге получилось без Фиби — всем хорошо известно.

Теги
Лара Крофт
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