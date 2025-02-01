Каждый бой вёл к этому: новый ролик к финалу сериала «Кобра Кай»

Сериал «Кобра Кай», чей выход растянулся почти на семь лет, близок к финалу. 13 февраля на Netflix появится третья часть шестого сезона шоу. Бойцовская драма по фильму «Парень-каратист» вернётся на стриминговый сервис, чтобы закончиться, ведь грядущие пять его серий станут последними. Каждый бой в сериале вёл к предстоящей развязке.

Сам Netflix решил напомнить, что финальные эпизоды уже близко, выпустив новый ролик к заключительной части. Под видео сервис предупредил зрителей, что они не готовы к тому, что будет дальше в шоу.



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Недавно Netflix опубликовал дату релиза заключительного сезона сериала «Игра в кальмара», а также представил опенинг мультсериала по видеоигровому франчайзу Devil May Cry.

Тогда как видеосервис Paramount+ ранее назвал день премьеры подростковой мистики «Школьные духи». В этом сериале главную роль исполняет Пейтон Лист, которая играет Тори Николс в «Кобра Кай».