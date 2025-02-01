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«Песочного человека» закрыли

Длиннейшую тень на все проекты Нила Геймана отбрасывают посыпавшиеся на писателя-сценариста-шоураннера обвинения. Дотянулись до самого «Песочного человека». Давно ожидаемый поклонниками второй сезон тёмного фэнтези по одноимённому графическому роману Геймана станет для сериала заключительным.

Об этом стриминговый сервис Netflix поспешил официально уведомить, опубликовав свежий постер продолжения — на плакате белым по тёмному написано, что надежды на третий сезон можете не питать. Ну а второй выйдет в этом году. Пока, правда, точно неизвестно, когда именно.

Постеры сериала «Песочный человек»

Многосерийной экранизацией вместе с Гейманом занимались Дэвид C. Гoйep («Ocнoвaниe») и Aллaн Xeйнбepг («Чyдo-жeнщинa»). Титульную партию исполнил Том Старридж.

Теги
Песочный человек
Комментарии (7)

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Источник фотографий: Depositphotos

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