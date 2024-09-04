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Первый взгляд на «Молодого Шерлока» Гая Ричи (фото)

Источник: Amazon

Вкалывающий без сна, отдыха и перерыва на обед Гай Ричи уже трудится на съёмочной площадке «Молодого Шерлока». И в сети появились первые фото с локаций в Оксфорде. На снимках запечатлён исполнитель титульной роли Хиро Файнс Тиффин, а также Макс Айронс, чью роль пока не раскрывают.

Напомним, что сериал — вольная адаптация одноимённой книжной серии британского автора Энди Лейна. 19-летний Шерлок берётся за своё первое дело — таинственное убийство в стенах Оксфордского университета. Берётся исключительно потому, что это самое дело грозит лишением свободы ему самому. Так юный, буйный и пока ещё совершенно неопытный детектив нападёт на след мирового заговора и навсегда изменит свою жизнь.

Промо-арт сериала «Молодой Шерлок» Промо-арт сериала «Молодой Шерлок» Промо-арт сериала «Молодой Шерлок» Промо-арт сериала «Молодой Шерлок» Промо-арт сериала «Молодой Шерлок» Промо-арт сериала «Молодой Шерлок»

В сериале также снимаются Колин Фёрт, Джозеф Файнс, Наташа Макэлхон, Цэн Цзинэ и Донал Финн. Сценаристом и шоураннером значится Мэттью Паркхилл («Тайная власть»).

Премьера состоится на стриминге Amazon в следующем году.

Теги
Молодой Шерлок
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Источник фотографий: Depositphotos

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