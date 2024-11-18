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309

Новые сериалы недели: Кейли Куоко в маньячной комедии и современные «Жестокие игры»

Источник: Peacock

Никаких особенно заметных премьер не завезут, поэтому придётся перебиваться криминальной драмой «Внутри Чайнатауна» от Hulu или подростковой драмой «Жестокие игры» от Amazon Prime. Ну или усесться за просмотр продолжения маньячной чёрной комедии «Основано на реальных событиях».

Вторник, 19 ноября

 
Премьера+
Hulu
Внутри Чайнатауна Interior Chinatown

драма

В ролях Хлоя Беннет, Ронни Ченг, Джимми О. Янг, Диана Лин, Арчи Као, Тзи Ма

Характерный актер Уиллис У мечтает о роли мастера кунг-фу, но вынужден играть безымянные трупы, курьеров и прохожих в популярном полицейском процедурале. Его жизнь круто меняется, когда он становится случайным свидетелем преступления. Расследуя дело, он узнает множество секретов своей семьи и сталкивается с криминальным миром Китайского квартала.

Видео

Четверг, 21 ноября

 
Премьера+
Prime Video
Жестокие игры Cruel Intentions

драма

В ролях Зак Бёрджесс, Сара Кэтрин Хук, Шон Патрик Томас, Джон Харлан Ким, Сара Сильва, Коби Кларк

Элитный колледж Вашингтона. Сводные сестра и брат Кэролайн и Люсьен изо всех сил пытаются подняться по социальной лестнице, не гнушаясь самыми грязными методами. Когда жестокий инцидент с травлей и издевательствами начинает угрожать их репутации, они решают соблазнить дочь вице-президента США, чтобы сохранить свое влияние в колледже.

Фильм с таким же названием смотрели? Возможно, лучше пересмотреть полнометражку вместо того, чтобы усаживаться за просмотр современного прочтения.

 
Сезон2
Peacock
Основано на реальных событиях Based on a True Story

комедия

В ролях Кейли Куоко, Крис Мессина, Патрисия Квинтана, Том Бейтман, Себастиан Куинн, Аннабель Декстер-Джонс

Создатель Крэйг Розенберг

Куоко и Мессина играют семейную пару в ожидании первенца. Отчаянно нуждающиеся в деньгах будущие родители додумываются до блестящей (наверное) оригинальной идеи монетизировать повальную одержимость американских обывателей историями об убийствах.

Видео

Суббота, 23 ноября

 
Конец сезона2
Netflix
Аркейн Arcane

мультфильм, фэнтези

В ролях Хейли Стайнфелд, Элла Пернелл, Кэйти Люн, Кевин Алехандро, Джейсон Списак, Гарри Ллойд

Третий акт из трёх эпизодов завершит второй сезон, который станет заключительным для анимационного технофэнтези.

Видео

Воскресенье, 24 ноября

 
Конец сезона3
EPIX
Извне From

ужастик, фантастика, триллер, драма, детектив

В ролях Гарольд Перриньо, Скотт Маккорд, Ханна Черами, Каталина Сандино Морено, Саймон Уэбстер, Элизабет Сондерс

Создатель Джон Гриффин

Третий сезон мистического триллера завершится десятым эпизодом под названием Revelations: Chapter Two.

Теги
Превью
Комментарии

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Источник фотографий: Depositphotos

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