Новые сериалы недели: Кейли Куоко в маньячной комедии и современные «Жестокие игры»

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Элитный колледж Вашингтона. Сводные сестра и брат Кэролайн и Люсьен изо всех сил пытаются подняться по социальной лестнице, не гнушаясь самыми грязными методами. Когда жестокий инцидент с травлей и издевательствами начинает угрожать их репутации, они решают соблазнить дочь вице-президента США, чтобы сохранить свое влияние в колледже.

Фильм с таким же названием смотрели? Возможно, лучше пересмотреть полнометражку вместо того, чтобы усаживаться за просмотр современного прочтения.