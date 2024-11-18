Новые сериалы недели: Кейли Куоко в маньячной комедии и современные «Жестокие игры»

Никаких особенно заметных премьер не завезут, поэтому придётся перебиваться криминальной драмой «Внутри Чайнатауна» от Hulu или подростковой драмой «Жестокие игры» от Amazon Prime. Ну или усесться за просмотр продолжения маньячной чёрной комедии «Основано на реальных событиях».
Вторник, 19 ноября
драма
В ролях Хлоя Беннет, Ронни Ченг, Джимми О. Янг, Диана Лин, Арчи Као, Тзи Ма
Характерный актер Уиллис У мечтает о роли мастера кунг-фу, но вынужден играть безымянные трупы, курьеров и прохожих в популярном полицейском процедурале. Его жизнь круто меняется, когда он становится случайным свидетелем преступления. Расследуя дело, он узнает множество секретов своей семьи и сталкивается с криминальным миром Китайского квартала.
Четверг, 21 ноября
драма
В ролях Зак Бёрджесс, Сара Кэтрин Хук, Шон Патрик Томас, Джон Харлан Ким, Сара Сильва, Коби Кларк
Элитный колледж Вашингтона. Сводные сестра и брат Кэролайн и Люсьен изо всех сил пытаются подняться по социальной лестнице, не гнушаясь самыми грязными методами. Когда жестокий инцидент с травлей и издевательствами начинает угрожать их репутации, они решают соблазнить дочь вице-президента США, чтобы сохранить свое влияние в колледже.
Фильм с таким же названием смотрели? Возможно, лучше пересмотреть полнометражку вместо того, чтобы усаживаться за просмотр современного прочтения.
комедия
В ролях Кейли Куоко, Крис Мессина, Патрисия Квинтана, Том Бейтман, Себастиан Куинн, Аннабель Декстер-Джонс
Создатель Крэйг Розенберг
Куоко и Мессина играют семейную пару в ожидании первенца. Отчаянно нуждающиеся в деньгах будущие родители додумываются до блестящей (наверное) оригинальной идеи монетизировать повальную одержимость американских обывателей историями об убийствах.
Суббота, 23 ноября
Воскресенье, 24 ноября
ужастик, фантастика, триллер, драма, детектив
В ролях Гарольд Перриньо, Скотт Маккорд, Ханна Черами, Каталина Сандино Морено, Саймон Уэбстер, Элизабет Сондерс
Создатель Джон Гриффин
Третий сезон мистического триллера завершится десятым эпизодом под названием Revelations: Chapter Two.
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: