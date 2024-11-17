Неделя сериалов на КГ — главные новости 11–17 ноября

Санса Старк будет грабить гробницы — Софи Тёрнер сыграет Лару Крофт. Актриса на финальной стадии переговоров с Amazon.
Джинкс возглавляет армию Зауна в свежем трейлере «Аркейна». Впереди второй акт второго сезона.
Певица и актриса Андра Дэй играет Афину во втором сезоне фэнтези «Перси Джексон и Олимпийцы». Продолжение сериала выйдет в следующем году.
В «Уэнсдэй» с Дженной Ортегой записалась Леди Гага. Сыграет во втором сезоне.
«Чужой: Земля» Ноя Хоули показал свой второй тизер. Лаконичный, зато с новыми кадрами.
Тизер второго сезона «Миротворца» показывает Джона Сину и Фрэнка Грилло в действии. И куча других сериальных премьер на будущий год.
Первый взгляд на «Фишера. Продолжение» — кадры из второго сезона маньячного триллера. Новое дело Евгения Бокова.
Пятый сезон «Пацанов» удивительно скоро отправится на съёмки. Всё готово для финального акта.
Слух: в сериале Mass Effect может сыграть звезда «Миротворца» и «Форсажа». Пришло время тонких намёков.
«Гарри Поттер» нашёл своего Дамблдора. Оскаровский лауреат, ни больше ни меньше.
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: