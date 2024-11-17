Неделя сериалов на КГ — главные новости 11–17 ноября

Санса Старк будет грабить гробницы — Софи Тёрнер сыграет Лару Крофт. Актриса на финальной стадии переговоров с Amazon.

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Певица и актриса Андра Дэй играет Афину во втором сезоне фэнтези «Перси Джексон и Олимпийцы». Продолжение сериала выйдет в следующем году.

В «Уэнсдэй» с Дженной Ортегой записалась Леди Гага. Сыграет во втором сезоне.

«Чужой: Земля» Ноя Хоули показал свой второй тизер. Лаконичный, зато с новыми кадрами.

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