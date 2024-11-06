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Бюджет «Аркейна» делает его самым дорогим мультсериалом в истории

Источник: Netflix

До возвращения зрелищного, драматического технофэнтези «Аркейн» остаются считанные дни, и на второй — заключительный сезон — зрители возлагают большие надежды. Как минимум потому что первый сезон задрал планку впечатлений невероятно высоко. Как выяснилось, это не единственная такая планка.

Ещё одна взятая высота может закрепить за анимационным фэнтези-экшеном Riot Games по миру игрового франчайза League of Legends статус рекордсмена по стоимости. Если верить эксклюзивно добытым данным издания Variety, совокупный бюджет двух сезонов (а это 18 полновесных эпизодов), включая затраты на рекламу, составляет $ 250 млн.

В компании подтверждать вышеназванную сумму отказались, отметив лишь, что их объём затраченных средств удовлетворил. Мол, ни о чём не жалеем, оно того стоило. Посмотревшие первый сезон, с этим утверждением согласятся. Остаётся дождаться выхода всех серий второго, чтобы знать уже наверняка. Первый акт продолжения выйдет на Netflix 9 ноября.

Теги
Аркейн
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