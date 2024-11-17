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Появился тизер второго сезона экшн-триллера «Ночной агент»

Источник: Netflix

Второй сезон экшн-триллера «Ночной агент» получил первый тизер и дату релиза. Премьера продолжения намечена на стриминговом сервисе Netflix на 23 января 2025 года. Грядущие новые эпизоды не станут последними: сериал заранее продлили на третий сезон.

«Ночной агент» основан на одноимённом романе. Создателем экранизации является Шон Райан («Щит», «Обмани меня»). Главную роль в адаптации играет Гэбриэл Бассо.

Сериал дебютировал на Netflix 23 марта 2023-го. Его первый сезон рассказывает, как агент ФБР Питер Сазерленд оказывается втянут в масштабный заговор.

В продолжении Питера ждёт работа в секретной организации, которая заведёт его в мир, где опасность подстерегает повсюду, а доверия не хватает.

Теги
ВидеоНочной агент
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