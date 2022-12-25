Портрет Марии Ренард из готического фэнтези Castlevania: Nocturne (видео)

О себе решил напомнить не очень-то спешащий на экраны новый анимационный сериал по миру готического фэнтези Castlevania. Стриминговый сервис Netflix опубликовал видеопортрет главного женского персонажа сиквела, получившего название Castlevania: Nocturne. Дата выхода, к сожалению, по-прежнему неизвестна.

Так в многосерийном анимационном фэнтези будет выглядеть Мария Ренард:



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Напомним, главным героем приключенческого фэнтези окажется Рихтер Бельмонт, потомок знаменитых борцов с вампирами Тревора Бельмонта и Сифы Белнадес. События развернутся в 1792 году во Франции в очень неспокойные времена Французской революции.

Шоураннером проекта выступает работавший над оригинальным сериалом Кевин Кольде, а сценаристом и создателем значится Клайв Брэдли. Режиссёры оригинала Сэм Дитс и Адам Дитс вернутся к обязанностям постановщиков в сиквеле. Анимацией занимаются Project 51 и Powerhouse Animation.