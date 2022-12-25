Неделя сериалов на КГ — главные новости 19–25 декабря

Балбес — Козловский, Бывалый — Бурунов и Трус — Петров ждут зрителей в Новый год на KION. Чебурашка Трибунцев и Зайка Виктория Исакова прилагаются.

Сериал God of War будет «верен первоисточнику». Это вам не «Ведьмак».

Петров, Козловский и компания рассуждают о своих трагических ролях в ролике о «Происшествии в стране Мульти-Пульти». Прочувствуйте их боль и обязательно посмейтесь.

Алина и её кавалер на свежем кадре из второго сезона фэнтези «Тень и кость». Продолжение царьпанка выходит весной.

Джоэл защищает мутантов от Элли на свежем кадре триллера «Одни из нас». Или наоборот. Тут всё очень неоднозначно.

Яглыч сыграет супергероя из полиции в экшен-комедии «Выжить любой ценой» (фото). Съёмки уже начались, премьера — в следующем году.

Создатель триллера «Одни из нас» назвал сюжет игры-первоисточника величайшим. А ему есть с чем сравнить.

«Настоящий детектив» про женщин, «Воин» и многие другие в сборном трейлере HBO Max 2023. Всё это ждёт зрителей канала в следующем году.