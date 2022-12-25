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СЕРИАЛЫ
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Неделя сериалов на КГ — главные новости 19–25 декабря

Источник: KION
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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2Ноль кадров в секунду – 453: Кратос-рассказчик
 
3ЕВА – 509: Запретная романтика и мазохизм
 
4Телеовощи – 475: Шатание иерархии
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 546: Переполох в DC, «Пиноккио Гильермо дель Торо», «Освобождение», «Сердце пармы»
 
5Ноль кадров в секунду – 452: Самый чёрный город Франции
 
 
12ЕВА – 508: Лирический Токарев
 
46Телеовощи – 474: Мутный карлик
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 545: «Либерея», норвежский «Тролль» и куча трейлеров
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