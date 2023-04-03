Новые сериалы недели: «Сансара» с Деревянко и Асмус

Премьера +

Okko

После празднования тридцать пятого дня рождения время для Андрея (Павел Деревянко) начинает идти в обратную сторону: каждый новый день для него — предыдущий. Чтобы вернуться в реальное течение времени, Андрею нужно найти ошибки, совершённые им в прошлом, и исправить их. Только вот как это сделать, если никаких ошибок, по собственному мнению, Андрей не совершал?

Павел Деревянко и Кристина Асмус в центре фантастического сюжета о человеке, чьё личное время вдруг пошло задом наперёд. Концепция не то чтобы проигрышна, просто в реализацию не особенно верится. Трейлер премьеру совсем не продаёт.