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Новые сериалы недели: «Сансара» с Деревянко и Асмус

Источник: Okko

Отечественные сериалоделы представят на суд подписчиков цифровой платформы Okko фантастическую драму «Сансара», главные роли в которой сыграли Павел Деревянко и Кристина Асмус.

Четверг, 6 апреля

 
Премьера+
Okko
Сансара

драма, фантастика

В ролях Павел Деревянко, Кристина Асмус, Павел Чинарев, Ольга Сутулова, Константин Крюков, Анна Старшенбаум

После празднования тридцать пятого дня рождения время для Андрея (Павел Деревянко) начинает идти в обратную сторону: каждый новый день для него — предыдущий. Чтобы вернуться в реальное течение времени, Андрею нужно найти ошибки, совершённые им в прошлом, и исправить их. Только вот как это сделать, если никаких ошибок, по собственному мнению, Андрей не совершал?

Павел Деревянко и Кристина Асмус в центре фантастического сюжета о человеке, чьё личное время вдруг пошло задом наперёд. Концепция не то чтобы проигрышна, просто в реализацию не особенно верится. Трейлер премьеру совсем не продаёт.

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