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Не одна из них: Белла Рэмси рассказала, как лишилась роли из-за внешности

Источник: HBO

Получив роль Элли в сериале «Одни из нас», Белла Рэмси столкнулась с такой волной критики, что теперь у актрисы должен быть на неё иммунитет. Но это был не первый случай, когда Рэмси доставалось из-за внешности — 19-летняя звезда рассказала, что однажды даже лишилась из-за этого роли.

Дело было ещё до «Игры престолов»: Рэмси пробовалась в один из первых своих проектов, и даже приглянулась режиссёру… но не настолько, чтобы получить работу.

На одном из первых прослушиваний мне сказали, что я действительно понравилась режиссёру, но что я не получу роль из-за «недостаточно голливудского вида».

Поняла ли Рэмси завуалированное оскорбление, не известно, но обидчикам теперь точно отомстила — «Одни из нас» обошёл по просмотрам даже «Дом дракона», став одним из самых популярных сериалов HBO и досрочно обеспечив себе второй сезон.

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Одни из нас
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