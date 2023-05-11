Приквел «Уокера» закрыли после первого сезона

В отличие от современного «Уокера» с Джаредом Падалеки в главной роли, вестерн «Уокер: Независимость» щедрости в виде продления на следующий сезон не удостоился. Телеканал The CW официально прихлопнул приквел после первого же сезона. Видимо, зрители без особого энтузиазма отнеслись к приключениям предка техасского рейнджера.

По сюжету в далёких 1800-х молодая вдова Эбби Уокер (Кэтрин Макнамара) поклялась отомстить убийцам своего мужа. В этом квесте её помощниками выступили отважный следопыт из племени апачей Калиан (Джастин Джонсон Кортес) и авантюрист Хойт Роулингс (Мэтт Барр).

Падалеки и авторы «Уокера» выступали исполнительными продюсерами сериала-приквела. За производство отвечала CBS Studios.